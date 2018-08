Sport

Regensburg ernüchtert Ingolstadt: Fürths Keita-Ruel dreht Spiel in drei Minuten

Zwei gedrehte Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga: Sowohl Jahn Regensburg als auch Greuther Fürth feiern nach Rückstand noch einen erfolgreichen Saisonstart. Bei den Fürthern beweist ein Neuzugang seine herausragende Abschlussstärke.

Greuther Fürth - SV Sandhausen 3:1 (0:0)

Ein Doppelpack von Daniel Keita-Ruel hat der SpVgg Greuther Fürth einen Sieg zum Start in die 2. Fußball-Bundesliga beschert. Der Tabellen-15. der vergangenen Saison bezwang den SV Sandhausen mit 3:1 (0:0). Philipp Klingmann (55.) brachte die Gäste in Führung, ehe Neuzugang Keita-Ruel (78., 81./Handelfmeter) die Begegnung drehte. Daniel Steininger schraubte das Ergebnis in der 89. Minute weiter in die Höhe.

Die 8450 Zuschauer erlebten eine an Höhepunkten arme erste Halbzeit. Beide Mannschaften scheuten das große Risiko und setzten auf eine stabile Defensive. Die beste Chance der ersten Halbzeit bot sich den Gästen kurz vor dem Seitenwechsel. Fürths Schlussmann Sascha Burchert parierte aber stark gegen Fabian Schleusener (43.). Beim Gegentreffer war Burchert dann aber machtlos. Nach einem Ballverlust von Maximilian Wittek traf Klingmann sehenswert aus rund 15 Metern zur Führung der Gäste. Fürth verstärkte nach dem Rückstand die Offensivbemühungen und wurde durch den Doppelpack von Keita-Ruel, der in der vergangenen Saison noch bei Drittligist Fortuna Köln spielte, belohnt.

Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 2:1 (1:1)

Der FC Ingolstadt ist seiner Rolle als Geheimfavorit dagegen nicht gerecht geworden. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl unterlag im bayerischen Duell bei Jahn Regensburg mit 1:2 (1:1) und ließ dabei viele Wünsche offen. Konstantin Kerschbaumer (5.) hatte die Gäste frühzeitig in Führung gebracht. Benedikt Saller (45.) gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich für Regensburg. Marc Lais (72.) erzielte den Siegtreffer. Die Gäste erwischten vor 13.516 Zuschauern einen optimalen Start. Bereits der erste vielversprechende Angriff der Oberbayern führte zum Erfolg. Jahn-Torwart Philipp Pentke machte beim Gegentreffer vom österreichischen FCI-Neuzugang Kerschbaumer, der aus rund 20 Metern abzog, keine gute Figur.

Anschließend lieferten sich beide Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch. Abwehrspieler Saller gelang nach einer tollen Einzelaktion der zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Ausgleich für die Gastgeber. Nach der Pause stellte Regensburg die Gäste vor größere Probleme. Nach einem tollen Schuss von Kapitän Marco Grüttner (62.), den Ingolstadts Torwart Marco Knaller gerade noch an den Pfosten lenkte, scheiterte Sargis Adamyan im Nachschuss. Lais gelang dann aber der verdiente Siegtreffer. Vor dem Spiel wurde bekannt, dass der bisherige Ingolstädter Stammkeeper Örjan Nyland mit dem englischen Zweitligisten Aston Villa über einen Wechsel verhandelt. Nyland stand nicht im Aufgebot.

Quelle: n-tv.de