Fortuna Düsseldorf untermauert die Erwartung, in dieser Spielzeit ein Aufstiegsfavorit in der 2. Fußball-Bundesliga zu sein. Die Mannschaft von Coach Daniel Thioune ringt den SC Paderborn in einem wilden Duell nieder. Auch der SV Darmstadt 98 darf am 2. Spieltag jubeln.

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 2:1 (2:1)

Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf ist vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich in einem offensiven Schlagabtausch mit dem SC Paderborn mit 2:1 (2:1) durch und machte mit sechs Zählern aus zwei Spielen den Traumstart perfekt. Der Pole Dawid Kownacki (2.) brachte die Fortuna vor 22.634 Zuschauern früh in Führung, Felix Platte (21.) glich für die Ostwestfalen aus. Torjäger Rouwen Hennings (30.) schoss die Gastgeber mit seinem zweiten Saisontor zum Sieg.

Beide Trainer tauschten ihre Startformation nach dem gelungenen Saisonstart nicht. Die Paderborner, nach dem 5:0 über den Karlsruher SC erster Tabellenführer der neuen Saison, vergaben bereits nach wenigen Sekunden durch Neuzugang Sirlord Conteh eine gute Chance zur Führung und bekamen die kalte Dusche: Kownacki traf nach Vorarbeit von Shinta Appelkamp eiskalt. Auch in der Folge agierten beide Teams mit offenem Visier, Hennings konterte den zwischenzeitlichen Ausgleich von Platte aus kurzer Distanz. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie ein wenig, Düsseldorf konzentrierte sich aufs Kontern und brachte den Heimsieg über die Zeit.

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 2:1 (1:1)

Darmstadt 98 hat im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die ersten Punkte der Saison geholt. Der letztjährige Aufstiegskandidat bezwang den SV Sandhausen am zweiten Spieltag mit 2:1 (1:1) und ist eine Woche nach dem Fehlstart gegen Jahn Regensburg (0:2) wieder in der Spur. Braydon Manu (9.) und Marvin Mehlem (55.) trafen vor 13.620 Zuschauern für die Lilien. Der SVS, der mit einem überraschenden 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld in die Saison gestartet war, kam durch Alexander Schirow (24.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Darmstadt war zunächst die klar bessere Mannschaft und ging verdient in Führung, als der starke Manu einen Blackout der Gäste-Abwehr nutzte und in den rechten Winkel traf. Wie aus dem Nichts gelang Sandhausen aber der Ausgleich durch den bis dahin unauffälligen Schirow. Nach der Pause legte Manu dann Mehlem das 2:1 mustergültig auf.