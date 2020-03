Die europäischen Fußballligen sorgen sich, ihre Saison nicht zu Ende spielen zu können. Aufgrund des Coronavirus steht derzeit alles still. Doch eine Verschiebung ist nicht so einfach möglich, denn die Europameisterschaft soll ab Juni folgen. Genau darüber will die Uefa nun diskutieren.

In der Diskussion um die im Zuge der Corona-Krise gefährdete Fußball-EM (12. Juni bis 12. Juli) steht offenbar auch eine Verlegung des Turniers in den Dezember im Raum. Das berichtet der "Daily Telegraph". Demnach befasse sich die Europäische Fußball-Union (Uefa) mit dieser Option, über die am Dienstag bei einer Krisensitzung mit allen 55 Mitgliedsverbänden, den Vorständen der Europäischen Klubvereinigung ECA und der Vereinigung der europäischen Ligen sowie der Spielergewerkschaft FIFPro gesprochen werden soll.

Eine Verlegung in den kommenden Dezember wäre bereits ein Testlauf für die zwei Jahre später stattfindende WM in Katar, die ebenfalls in der Adventszeit ausgetragen werden soll. Zudem würde die Uefa der reformierten Klub-WM des Weltverbandes Fifa aus dem Weg gehen, die für den Sommer 2021 in China geplant ist.

"Wäre ein Treppenwitz"

Eine Verschiebung der EM - ob in den Winter oder in das Folgejahr - erscheint inzwischen sehr wahrscheinlich. Fast alle europäischen Ligen haben aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihren Spielbetrieb ausgesetzt, darunter auch die Bundesliga. Die ursprüngliche Terminierung der Europameisterschaft 2020 würde den Ligen kaum noch die Möglichkeit geben, den Wettbewerb sportlich zu Ende zu bringen.

Dieses Problem betonte auch der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig: Es könne nicht sein, dass wegen nachrangiger Wettbewerbe das Brot- und Buttergeschäft in den nationalen Ligen nicht durchgeführt werden kann. "Das wäre für mich ein Treppenwitz. Wir können nicht die Existenzgrundlage oder das Schwungrad des Fußballs riskieren, nur weil wir einen nachgelagerten Wettbewerb spielen wollen", sagte er im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Der langjährige Bundesliga-Manager hält eine Austragung der Bundesliga bis zum 16./17. Mai für "illusorisch". Die Pause bis zum 2. April werde angesichts der steigenden Infektionszahlen kaum reichen.