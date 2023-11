Der englische Fußball trauert um Terry Venables. Der ehemalige Nationaltrainer verstirbt im Alter von 80 Jahren. Venables hatte die englische Nationalmannschaft 1996 bei der Heim-EM ins Halbfinale geführt, wo die Three Lions im Elfmeterschießen an Deutschland scheiterten.

Der ehemalige englische Fußball-Nationaltrainer Terry Venables ist tot. Der frühere Coach von Mannschaften wie Tottenham Hotspur und dem FC Barcelona sei im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA aus einer Mitteilung der Vereinigung League Managers Association im Namen der Familie.

Venables spielte von 1960 bis 1976 mehr als 500 Mal für die Londoner Klubs Chelsea, Tottenham, Queens Park Rangers und Crystal Palace. Bekanntheit erlangte er aber vor allem als Trainer: Mit dem FC Barcelona gewann er 1985 die spanische Meisterschaft und kam 1986 ins Endspiel des Europapokals der Landesmeister. Mit den Spurs holte er 1991 den FA-Pokal. 25 Jahre zuvor hatte er mit Tottenham als Spieler diesen Wettbewerb gewonnen.

1994 wurde Venables dann Nationaltrainer und führte die Three Lions bei der Heim-EM 1996 ins Halbfinale, wo sie am späteren Europameister Deutschland im Elfmeterschießen scheiterten. Den entscheidenden Strafstoß vergab damals Gareth Southgate, der aktuelle Trainer der Engländer. Danach coachte Venables das australische Nationalteam, verpasste jedoch hauchdünn die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1998. Von 2006 bis 2007 kehrte Venables als Co-Trainer von Steve McLaren noch einmal zum englischen Nationalteam zurück.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines wunderbaren Ehemanns und Vaters, der gestern nach langer Krankheit friedlich gestorben ist", hieß es in der Mitteilung weiter. Sein Ex-Klub Tottenham kündigte vor dem Heimspiel gegen Aston Villa an diesem Sonntag eine Schweigeminute an, die Spieler würden Trauerflor tragen. Ex-Nationalstürmer Gary Lineker nannte Venables beim Portal X den "besten, innovativsten Trainer, für den ich das Privileg und die Freude hatte, zu spielen". 1997 war dieser außerdem in die Hall of Fame des englischen Fußballs aufgenommen worden.