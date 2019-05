Wer kein Ticket bekommt, muss sein Feuerwerk im Wohnzimmer abbrennen. Da ist das wenigstens nicht verboten, oder? Fans des 1. FC Union Berlin am letzten Spieltag in Bochum.

Darf sich der VfB Stuttgart am Ende einer mehr oder weniger desolaten Saison doch noch über den Verbleib in der Fußball-Bundesliga freuen? Oder jubelt am Ende der 1. FC Union Berlin über den erstmaligen Aufstieg ins deutsche Oberhaus? Eine erste Tendenz wird sich nach dem Relegationshinspiel zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga und dem Zweitliga-Dritten in Stuttgart abzeichnen. Aber wo kann ich mir das anschauen?

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin, Donnerstag, 23. Mai, 20.30 Uhr

Schals zu schwenken ist überall erlaubt: Anhänger des VfB Stuttgart. (Foto: imago images / Sportfoto Rudel)

Wo ist das Spiel zu sehen? In der Mercedes-Benz-Arena. Dafür braucht man allerdings eine Eintrittskarte. Und davon, Sie ahnen es, gibt es längst keine mehr. Bereits am 14. Mai meldete der VfB: ausverkauft! Dabei stand da noch nicht einmal fest, dass es gegen den 1. FC Union Berlin geht. Offiziell passen 60.449 Menschen ins Stadion, allerdings verkauft der Klub so gut wie nie alle Karten. Gästefans konnten ihre Tickets beim 1. FC Union kaufen, sie mussten allerdings nachweisen, dass sie Mitglieder des Klubs sind. Was bleibt? Eurosport streamt die Partie in seinem Player im Internet. Der kostet zwar Geld, 6,99 Euro für einen Monat. Das dürfte aber mutmaßlich wesentlich billiger sein als auf dem Schwarzmarkt ein Ticket zu kaufen. Ansonsten: ab in die Kneipe. Und für alle Unioner: Die Köpenicker bieten wie am letzten Spieltag ein Public Viewing an der Alten Försterei an, der Eintritt ist frei. Ansonsten gilt wie immer: Liveticker bei n-tv.de, ab 20.30 Uhr.

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart, Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr

Wo ist das Spiel zu sehen? Im Stadion An der Alten Försterei mit seinen 21.717 Plätzen. Wie im Hinspiel gingen zehn Prozent der Karten an die Fans der Gäste, sie müssen Mitglied im Verein oder in einem Fanklub sein. Den Rest machten die Unioner unter sich aus, wieder galt: nur für Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Kurzum: Wer nicht ein kleines Vermögen an dubiose Zwischenhändler verlieren will, dem bleibt nur der Eurosportplayer, ob zu Hause oder in der Gaststätte. Und für alle Stuttgarter: Es gibt für das entscheidende Rückspiel ein Public Viewing im heimischen Stadion. Aber auch dafür gibt es kaum noch Karten.

Und was ist mit der Relegation zur zweiten Liga?

Ja, die gibt es auch. Es stehen sich gegenüber: Der 1. FC Ingolstadt 04 als Drittletzter der zweiten Liga und der SV Wehen Wiesbaden als Dritter der dritten Liga. Das Hinspiel findet am Freitag, 24. Mai, ab 18.15 Uhr, in der hessischen Landeshauptstadt statt. Das Stadion auf dem Gelände des Helmut-Schön-Sportparks bietet Platz für 12.566 Zuschauer. Der freie Verkauf der Eintrittskarten beginnt an diesem Dienstag. Und jetzt der Hammer: Das ZDF überträgt live und in Farbe. Das gilt auch für das Rückspiel am Dienstag, 28. Mai, ebenfalls ab 18.15 Uhr (auch im Liveticker bei n-tv.de). In den Sportpark in Ingoldstadt passen 15.800 Zuschauer. Informationen zu den Tickets gibt es hier.