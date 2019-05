Das Khalifa International Stadium in Doha wird Schauplatz der WM sein.

Fußball-WM in Katar findet mit 32 Teams statt

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet wie ursprünglich geplant mit 32 und nicht mit 48 Mannschaften statt. Die Option einer Erweiterung des Turniers in Katar werde nicht weiterverfolgt, teilt der Weltverband Fifa mit.

Die Aufstockung der Fußball-WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Mannschaften ist vom Tisch. Das bestätigte der Fußball-Weltverband Fifa am Abend, zuvor hatte die englische Zeitung "The Times" davon berichtet.

"Nach einem gründlichen und umfassenden Konsultationsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen wurde der Schluss gezogen, dass unter den derzeitigen Umständen ein solcher Vorschlag nicht umgesetzt werden kann", hieß es in einer Fifa-Mitteilung.