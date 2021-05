Emanuel Buchmann fährt einen starken Giro d'Italia, der Deutsche hat gute Chancen, eine historische Leistung zu schaffen - und dann stoppt ihn ein heftiger Sturz. Eine bärenstarke Rundfahrt endet für Buchmann auf dem Asphalt.

Die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann hat beim 104. Giro d'Italia nach der Verwicklung in einen Massensturz aufgeben müssen. Der Gesamtsechste war zu Beginn der 15. Etappe von Grado nach Gorizia bei hohem Tempo in einen Crash auf gerader Strecke verwickelt und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Das Rennen war nach dem Sturz gestoppt worden, Buchmanns Team Bora-hansgrohe vermeldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns.

TV-Bilder zeigten vorher Buchmann nach dem Unfall aufrecht stehend an einer Leitplanke, während Mediziner die Blessuren in seinem Gesicht behandelten. Einige weitere Fahrer erlitten zumindest Schürfwunden. Ebenfalls das Rennen aufgeben mussten der Eritreer Natnael Berhane (Cofidis), der Niederländer Jos van Emden (Jumbo – Visma) sowie wenig später der Portugiese Ruben Guerreiro (EF Education – Nippo), aktuell 15ter der Gesamtwertung.

Podest war in Sichtweite

Auch Europameister Giacomo Nizzolo ist nur zwei Tage nach seinem ersten Etappensieg beim Giro d'Italia vorzeitig aus der Italien-Rundfahrt ausgestiegen. Der Italiener traf die Entscheidung gemeinsam mit seinem Team Qhubeka, um sich "zu erholen und dann auf die kommenden Ziele zu konzentrieren". Das teilte der Radrennstall am Sonntag mit.

Der Sieg am Freitag im Massensprint auf Etappe 13 von Ravenna nach Verona sei "ein Traum, der wahr geworden ist", sagte Nizzolo: "Das werde ich für den Rest meines Lebens mit mir tragen. Ich habe den Giro mit Fokus auf die Sprints gestartet, aber die Anstiege haben ihren Tribut gefordert." Die Etappen zwei und fünf hatte der 32-Jährige bereits auf Rang zwei beendet.

Buchmann hatte in diesem Jahr zugunsten des Giro auf die Tour de France verzichtet. Nach starken Vorstellungen in den Bergen hatte der Ravensburger mit 2:36 Minuten Rückstand auf den Führenden Egan Bernal auf Platz sechs gelegen. Buchmann wollte als erster Deutscher auf das Podium der zweitwichtigsten Rundfahrt fahren, sein Rückstand auf Rang drei und den Italiener Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) hatte vor dem Start am Sonntag (23.05.2021) 45 Sekunden betragen. Bis zum Giro-Finale im Mailand am kommenden Sonntag stehen noch drei weitere Bergetappen sowie ein Einzelzeitfahren am Schlusstag an.