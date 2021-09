Fußball-Weltmeister Mario Götze findet nach seinem überraschenden Wechsel in die Niederlande zurück zum Spaß. Das Wiedererstarken des ehemaligen Nationalspielers wird registriert: vom Bundestrainer und auch von mehreren Champions-League-Klubs. Götze setzt jetzt erst mal auf Kontinuität.

Ex-Weltmeister Mario Götze hat seinen Vertrag beim niederländischen Fußballklub PSV Eindhoven bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein mit. Der frühere Bundesligaprofi war 2020 nach Auslaufen seines Kontraktes in Dortmund in die Ehrendivision gewechselt. In Eindhoven kam der 29-Jährige seitdem in 35 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. Zuletzt verpasste er allerdings mit der PSV den Einzug in die Champions League.

"Ich bin glücklich mit dem, was ich hier gefunden habe", wurde Götze in der Vereinsmitteilung zitiert. "Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch einige Aufgaben zu erledigen", schrieb Götze bei Twitter. Neben dem Mittelfeldspieler spielt auch sein Landsmann Philipp Max für Eindhoven. Trainiert wird die Mannschaft vom früheren Leverkusener Coach Roger Schmidt.

Wie der Verein schrieb, hätten sich kurz vor Ende des Transferfensters auch Klubs aus der Champions League für Götze interessiert. Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien hatte sich aber zum Bleiben entschieden. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2022 ausgelaufen.

"Alles top, top, top"

Nach schwierigen Jahren beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund war der damals vereinslose Götze im Oktober vergangenen Jahres nach Eindhoven gewechselt. Dass er dort seine Lockerheit und den Spaß am Fußball wiedergefunden hat, hängt auch entscheidend mit Trainer Schmidt zusammen. Schmidt vertraut Götze und gibt dem Ausnahme-Fußballer den Rückhalt, den er braucht. Zusätzlich profitiert Götze nach eigenen Angaben von einer neuen und zentraleren Rolle in Schmidts System in dieser noch jungen Spielzeit. "Die neue Position kommt mir zugute. Ich kann im Zentrum mehr auf das Spiel einwirken und so meinen Teil zu unserem Erfolg beitragen", sagte Götze der "Sport Bild".

Auch Schmidt registrierte das: "Seit er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht. Der nett ist, der mega professionell ist. Der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat. Der physisch absolute Topwerte hat. Er bewegt sich überragend in den Räumen, ist immer anspielbar. Bei Mario ist alles top, top, top", sagte der Trainer im Juli dem "Sportbuzzer".

Die jüngsten Entwicklungen Götzes sind auch dem neuen Bundestrainer nicht verborgen geblieben. Er freue sich über Götzes Wechsel nach Eindhoven und dass dieser dort wieder "in die Spur gekommen ist und Leistung abruft", sagte Hansi Flick zuletzt. Für den ersten Kader seiner gerade angebrochenen Ära hatte Flick Götze jedoch nicht nominiert.