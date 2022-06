Ryan Gravenberch wird künftig für den FC Bayern München spielen, das ist bereits seit dem Wochenende klar. Für die offizielle Verkündung nimmt sich der Rekordmeister aber noch ein bisschen Zeit. Nun will man in der Zukunft viel gemeinsam erreichen.

Der FC Bayern München hat Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch als nächsten Neuzugang von Ajax Amsterdam verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag verkündete, unterzeichnete die 20 Jahre alte Nachwuchshoffnung bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Dass Gravenberch zum FC Bayern wechselt, war bereits bekannt, Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Wochenende gegenüber "Bild am Sonntag" bestätigt: "Er hat unterschrieben." Und weiter: "Wir haben einen Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann."

Doch die offizielle Bestätigung des Vereins nebst Vorstellung des hochkarätigen Zugangs sollte noch folgen. Und die fiel überraschend aus - und überraschte vermutlich auch den Klub, der wichtige Termine und Verlautbarungen gerne selbst nach einem eigenen Zeitplan choreografiert. Doch Ryan Gravenberch senior, dem Vater des neuen Bayern-Profis, war das offenbar egal, er verteilte bereits viele Stunden vor dem offiziellen Termin am Abend Bilder seines Sohnes bei der Vertragsunterschrift und in seiner neuen Arbeitskleidung.

"Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Klubs gerne unter Vertrag genommen hätten", sagte Bayern-Boss Oliver Kahn in einer Mitteilung. "Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft."

19 Millionen Euro feste Ablösesumme

Gravenberch hatte beim niederländischen Meister noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Medienberichten zufolge soll der gebürtige Amsterdamer den deutschen Fußball-Rekordmeister eine feste Ablösesumme von etwa 19 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen noch um bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt werden.

Dem Mittelfeld-Juwel wird enormes Potenzial nachgesagt. Bei Ajax überzeugte Gravenberch vor allem in puncto Balleroberung und Zweikampfführung. Dabei profitierte der 1,90 Meter große Spieler oft von seiner Statur und Athletik. Trotzdem muss sich der Youngster wohl erst einmal hinter den Topstars wie Joshua Kimmich und dem verletzungsanfälligen Leon Goretzka einreihen - könnte allerdings zu ernsthafter Konkurrenz im defensiven Mittelfeld reifen. "Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen", sagte Gravenberch. "Der FC Bayern ist einer der größten Klubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen."

Weg für Mané-Transfer ist frei

Gravenberch ist der zweite Ajax-Neuzugang des FC Bayern in diesem Sommer. Die Münchner hatten bereits den Wechsel von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui perfekt gemacht. Der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler hat an der Säbener Straße einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben.

Gemeinsam mit den neuen Hoffnungsträgern wollen die Bayern nächstes Jahr in der Champions League wieder um den Titel mitspielen. In dieser Saison kam bereits im Viertelfinale das Überraschungs-Aus gegen den FC Villarreal.

Mit dabei ist dann wohl auch Liverpools Super-Stürmer Sadio Mané. Der deutsche Fußball-Rekordmeister soll zwar nach Medienberichten bereits zwei Angebote für den Senegalesen abgegeben haben, die von den Reds als zu niedrig abgelehnt worden sein sollen. Aber spätestens seit Liverpools Verpflichtung von Mittelstürmer Darwin Nunez an diesem Montag dürfte einem Wechsel des abwanderungswilligen Mané nichts mehr im Wege stehen.