Das Team um Erling Haaland und Co. muss die nächsten Spiele ohne seinen Trainer auskommen: Wegen einer Rückenoperation fällt Pep Guardiola bei Manchester City voraussichtlich bis nach der Länderspielpause aus. Der 52-Jährige soll schon länger starke Schmerzen gehabt haben.

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat sich einer Routineoperation am Rücken unterzogen. Der Eingriff in Barcelona sei erfolgreich gewesen, teilte sein Klub mit. Dort werde er sich in den kommenden Tagen auch erholen. Guardiola soll nach Vereinsangaben seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen gelitten haben.

Vorübergehend wird Assistent Juanma Lillo das Training leiten und die Mannschaft bei den kommenden Liga-Spielen bei Sheffield United und daheim gegen den FC Fulham betreuen. Der Champions-League-Sieger rechnet nach der Länderspielpause Mitte September mit der Rückkehr des 52-jährigen Guardiola.

Der Saisonstart lief für den englischen Meister bislang erfolgreich. Das Team um Torjäger Erling Haaland gewann seine ersten beiden Partien: erst in Burnley (0:3), dann gegen Newcastle United (1:0). Dennoch liegt Man City nur auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach einem 4:1 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers steht derzeit Brighton & Hove Albion um den Ex-Dortmunder Mahmoud Dahoud an der Spitze. In der vergangenen Woche gewann City auch den UEFA-Supercup. Der Königsklassen-Sieger setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla durch, der in der vergangenen Saison die Europa League gewann.

Zuletzt wurde auch bekannt, dass City wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung noch länger als befürchtet ohne Starspieler Kevin De Bruyne auskommen muss. Statt einiger Wochen werde der 32 Jahre alte Belgier doch "ein paar Monate" fehlen, hieß es. Sein Spielmacher habe "eine ernsthafte Verletzung", sagte Guardiola vergangenen Dienstag, die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Operation stehe noch aus. Zuletzt war spekuliert worden, dass Dani Olmo von RB Leipzig den Belgier bei City ersetzen könnte.