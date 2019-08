Ilkay Gündogan wird auch in den kommenden Jahren das Trikot von Manchester City tragen.

Ilkay Gündogan wird auch in den kommenden Jahren für Manchester City spielen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler, der zwischenzeitlich Gespräche über seine berufliche Zukunft auf Eis legte, verlängerte seinen Vertrag beim englischen Meister bis 2023 - und hat noch einen großen Wunsch.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seinen Vertrag beim englischen Meister Manchester City langfristig verlängert. Wie die Citizens mitteilten, unterschrieb der 28-Jährige bis 2023. "Ich habe die letzten drei Jahre bei City unheimlich genossen. Es ist ein Privileg, ein Teil dieses Teams zu sein, diese Art von Fußball zu spielen, wie wir es tun - und Trophäen zu gewinnen", sagte Gündogan, dessen Vertrag im nächsten Sommer ausgelaufen wäre. Der Mittelfeldregisseur war 2016 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund aus der Bundesliga in die Premier League gewechselt.

Für den Klub von Trainer Josep Guardiola bestritt Gündogan bislang 114 Pflichtspiele, in denen er 17 Tore erzielte und 17 Treffer vorbereitete. "Es ist eine Ehre, für diesen tollen Klub und mit diesen tollen Spielern, Trainern und Menschen arbeiten zu dürfen. Ich freue mich, diese Arbeit fortzusetzen. Ich bin sicher, dass noch mehr auf uns wartet. Danke für eure Unterstützung", sagte Gündogan.

Noch im März hatte Gündogan alle Gespräche über seine Zukunft in Manchester auf Eis gelegt. Ich wollte mich in den vergangenen Monaten komplett auf die Spiele fokussieren. Ich denke, meine Form und die Ergebnisse der letzten Wochen haben gezeigt, dass das der richtige Weg war", sagte der Nationalspieler später der "Sport-Bild" und verwies damit auf den erfolgreich bestrittenen Meisterschaftsendspurt.

"Das Ausscheiden war extrem bitter"

Mit City gewann der Gelsenkirchener in diesem Jahr alle vier nationalen Titel: Meisterschaft, FA Cup, Ligapokal und jüngt den Community Shield, den Supercup, mit 2:0 gegen den FC Chelsea. In der Champions League war das Starensemble jedoch im Viertelfinale dramatisch an den Tottenham Hotspur gescheitert.

"Das Ausscheiden in Europa war extrem bitter", resümierte Gündogan. "Wenn ich mir auf Vereinsebene noch etwas wünschen darf für meine Zukunft, dann ist das auf jeden Fall der Titelgewinn in der Champions League." Jetzt warten wohl noch einige Chancen, das große Ziel doch noch zu erreichen. In Manchester muss sich Gündogan jedoch mit großer Konkurrenz auseinander setzen: Im Supercup setzte Guardiola im defensiven Mittelfeld auf Rodri, der für 70 Millionen Euro von Atlético Madrid gekommen war.