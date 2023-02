Zum Abschluss des 19. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt der Hamburger SV Spitzenreiter Darmstadt 98 auf den Fersen. Beim knappen Sieg in Rostock benötigt der Tabellenzweite aber einen Bock der Hansa für den Sieg. St. Pauli siegt, Magdeburg schockt den Karlsruher SC spät.

Hansa Rostock - Hamburger SV 0:2 (0:1)

Der Hamburger SV bleibt Spitzenreiter Darmstadt 98 im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter siegte bei Hansa Rostock mit 2:0 (1:0) und hält weiter Kurs auf die Bundesliga-Rückkehr im fünften Anlauf. Als Tabellenzweiter vergrößerten die Hanseaten ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte.

Ludovit Reis (40.) mit einem Schuss durch die Hosenträger des Hansa-Keepers, nachdem Nico Neidhart seinen Abwehrchef Rick van Drongelen angeschossen hatte, und Neuzugang Andras Nemeth (90.+4) trafen für den lange Zeit überlegenen HSV und sicherten den dritten Ligasieg hintereinander. Nach einer gelb-roten Karte gegen den Rostocker Damian Roßbach (80.) spielten die Hamburger in letzten zehn Minuten in Überzahl. Der Rückstand auf Spitzenreiter Darmstadt beträgt nach 19 Spieltagen zwei Punkte.

Rostock hingegen ist durch die zweite Niederlage nach der Winterpause mit weiterhin 21 Zählern wieder mittendrin im Abstiegskampf. Die Hamburger traten bis tief in die zweite Halbzeit als Spitzenmannschaft auf und beherrschten ein bis dahin recht harmloses Hansa-Team. Doch Rostock fing sich und drängte in der letzten halben Stunde auf den Ausgleich. Glück hatte der HSV bei zwei vermeintlichen Treffern der Gastgeber durch Ingelsson und John Verhoek, die beide wegen Abseitsstellung zurückgenommen wurden (68. und 70.).

FC St. Pauli - Hannover 96 2:0 (2:0)

Hannover 96 verliert derweil den Aufstieg in die Bundesliga zunehmend aus den Augen. Nach der Heimniederlage zum Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) verloren die Niedersachsen mit 0:2 (0:2) beim FC St. Pauli. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sechs Punkte. Lukas Daschner (17.) und Connor Metcalfe (27.) trafen für die Hamburger, die ihren ersten Heimsieg gegen Hannover seit 1994 feierten. St. Pauli hat sich durch den Dreier endgültig ins Tabellenmittelfeld nach oben gearbeitet. Zu allem Überfluss aus Sicht der Gäste sah Phil Neumann wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (61.).

Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Millerntor ging es gleich in der Anfangsphase hoch her. Beim Heimdebüt des neuen Pauli-Trainers Fabian Hürzeler, der seine Premiere am vergangenen Spieltag beim 1. FC Nürnberg gewonnen hatte (1:0), vergaben beide Teams hochkarätige Chancen. Dann staubte Daschner ab, nachdem Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler einen Distanzschuss nicht festhalten konnte.

Der Treffer von Metcalfe zehn Minuten später wurde zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, nach Studium der Videobilder zählte das Tor aber doch. Die Entscheidung war extrem knapp. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hamburger den Vorsprung. Nach rund einer Stunde wurde es für Hannover mit zehn Mann noch schwieriger.

1. FC Magdeburg - Karlsruher SC 1:1 (0:1)

Ein Last-Minute-Tor von Daniel Elfadli in der fünften Minute der Nachspielzeit rettete dem 1. FC Magdeburg beim 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC einen Punkt. Der FCM bleibt trotzdem Tabellenletzter, der KSC ist Vierzehnter. Rechtsverteidiger Sebastian Jung erzielte bereits nach drei Minuten das 1:0 für die Gäste, die die Chance verpassten, erstmals seit Anfang Oktober wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

Beflügelt von der frühen Führung waren die Gäste zu Beginn das aktivere Team, dem SCM fiel im Offensivspiel nicht viel ein. Ein Abschluss von KSC-Innenverteidiger Christoph Kobald wurde gerade noch geblockt (19.). Beide Teams neutralisierten sich in der Folge, der KSC ließ viele gute Kontergelegenheiten in der zweiten Halbzeit ungenutzt. In der Schlussphase hatten die Magdeburger das Glück beim Ausgleichstor auf ihrer Seite.