Beim Hamburger SV hat Sportdirektor Mutzel zuletzt einen schweren Stand, darf weder mit dem Team noch mit der Öffentlichkeit reden. Jetzt ist die Demontage offenbar vollendet: Mutzel soll den Verein verlassen, meldet der "Kicker".

Der Hamburger SV trennt sich Informationen des "Kicker" zufolge kurz vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga nun doch von Sportdirektor Michael Mutzel. Der 42-Jährige sei freigestellt worden, berichtet das Magazin am Abend. Der in der Bundesliga-Relegation nur knapp an Hertha BSC gescheiterte HSV startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig in die neue Saison. Seit Wochenbeginn sei die Freistellung Mutzels vorangetrieben worden, heiß es weiter.

Der 42-Jährige war zuvor übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits degradiert und nur noch mit der Kaderplanung beauftragt worden. Zu Mannschaft und Trainerteam sollte er demnach keinen Kontakt mehr haben, sondern sich nur noch um Transfers kümmern. Sein Vertrag war noch bis 2023 gültig, wird er vorzeitig aufgelöst, dürfte Mutzel eine Abfindung erhalten.

In der Endphase der vorigen Saison soll es zu Spannungen zwischen HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Mutzel gekommen sein. Der Club hatte sich nach einem kolportierten Krisengespräch zwischen beiden nicht offiziell geäußert. Mutzel war 2019 von der TSG Hoffenheim gekommen, wo er drei Jahre lang Chefscout war.