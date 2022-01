Mit 21 Jahren hat Erling Haaland den größten Teil seiner Karriere zwar noch vor sich, der Angreifer von Borussia Dortmund denkt aber schon an die Zeit nach dem Fußball. In seiner norwegischen Heimat möchte er dann auf einem Bauernhof leben. Aufenhalte auf dem Land helfen ihm jetzt schon, sagt er.

Borussia Dortmunds Topstar Erling Haaland sieht sich in 20 Jahren auf einer eigenen kleinen Farm, ganz idyllisch zwischen Kühen und Traktoren. "Ich habe keine Kühe, aber ich werde später definitiv welche besitzen", sagte der 21-Jährige in einem ESPN-Interview: "Ich denke, ich werde einen kleinen Bauernhof haben, wenn ich in Bryne meine Karriere beendet habe. Ich weiß noch nicht wo, aber ich werde mich mit einigen Tieren umgeben."

Er sei immer noch der "ganz ruhige Typ aus Bryne" im Südwesten Norwegens, sagte Haaland. "Ich bin manchmal ein bisschen verrückt, aber habe gerne meine Ruhe. Ich bin ein sehr verschlossener Mensch." Sein perfekter Tag sehe so aus: "Ohne Wecker aufwachen, ein gutes Frühstück - und dann den ganzen Tag in der Sonne liegen und entspannen."

Bei aller Liebe zum Fußball sei es ohnehin extrem wichtig, den Kopf abzuschalten. "Ansonsten brennst du aus", sagte Haaland, "denn es ist nicht einfach, ein Fußballer zu sein, es bedeutet hohen Druck." Er tue also viele Dinge, um mental zu verschnaufen: "Wenn es also möglich ist, versuche ich, meinen Kopf zu entspannen. Und eines dieser Dinge ist zum Beispiel, auf einem Bauernhof zu sein oder einen Traktor zu fahren oder die Kühe zu füttern." Der Norweger hatte im Sommer 2020 auf seinem Instagram-Account ein Foto gepostet, auf dem er auf einem Traktor sitzt und dazu geschrieben: "Ich arbeite". Landwirtschaft sei eine Möglichkeit, seinen Kopf abzuschalten und einmal nicht an Fußball zu denken, sagte Haaland nun.

Bis auf Weiteres steht aber der Sport im Mittelpunkt: "Das Wichtigste in meinem Leben ist Fußball", sagte er bei ESPN: "Mein ganzes Leben besteht gewissermaßen aus Fußball. Wo ich lebe, was ich mache, es fußt alles darauf, dass ich jeden Tag trainiere und am Wochenende spiele." Er arbeite allerdings auch daran, "ein gutes und gesundes Leben zu führen und gute Menschen um mich zu haben." Denn "wenn du keinen fitten und gesunden Körper hast, dann hast du keine Chance" und dann helfe auch die ebenso unabdingbare bestmögliche Einstellung nichts. "Es braucht eine optimale Mischung aus diesen beiden Dingen."