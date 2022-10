Erling Haaland ist ein Phänomen. Und mit jedem Spiel untermauert der Norweger diesen Status. Im Internet kursieren wilde Gerüchte über Petitionen, die einen Rauswurf des Stürmers fordern. Abenteuerlich. Ebenso wie sein Gehalt, das eine Zeitung nun kennen will.

Wer oder was ist dieser Erling Haaland eigentlich? Eine Tormaschine, klar, das weiß man. Aber was sonst? Ein Mensch? Ein Roboter? Man mag diese Frage sinnlos halten, scheint die Indizienlage klar. Aber ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht. Zumindest in England nicht. Wo Erling Haaland als Stürmer von Josep Guardiolas Künstlertruppe Manchester City noch viel gefährlicher ist als bei Borussia Dortmund. Was nach menschlichem Ermessen nicht geht. Also doch ein Roboter? Diese Frage beschäftigt tatsächlich viele Menschen.

Unter anderem den Torwart des FC Kopenhagen. Kamil Grabara war in der Champions League bei der 0:5-Pleite am Mittwochabend zweimal von Haaland bezwungen worden - und war fassungslos. Wie schon so viele andere vor ihm. "Ihr Torhüter sagte zu mir: 'Er ist kein Mensch'", berichtete Jack Grealish, Haalands Kollege aus der offensiven Abteilung der Citizens. "Beim ersten und zweiten Tor habe ich nur gelacht. Er ist immer da. Ich hoffe, er kann so weitermachen und uns zu Titel führen", sagte Grealish.

Der Flügelstürmer ist einer, der staunt, der sich wünscht, dass die irre Serie niemals enden möge. Aber es gibt auch die andere Seite. Die der Verzweifelten. Fans anderer Klubs sind fassungslos und suchen nach Lösungen gegen dieses Phänomen. Petitionen sollen gestartet worden sein, berichten mehrere Journalisten bei Twitter. Eine von ihnen habe zum Ziel, Haaland wegen seiner Unaufhaltsamkeit und seines Tor-Rekords des Landes zu verweisen. Sie soll gar ins Parlament eingebracht werden. Sagen wir mal so: Das alles klingt reichlich absurd.

Wie übrigens auch eine Enthüllung der "Daily Mail" zum Gehalt des Norwegers. Unter Berufung auf eigene Informationen soll der 22-Jährige knapp 900.000 Pfund kassieren. Pro Woche! Umgerechnet in Euros sind das: 1.025.377,39. Haaland könnte sich damit jeden Tag einen Maserati Quattroporte leisten. Eine Ikone italienischer Eleganz, wie der Autohersteller auf seiner Homepage erklärt.

Nun, Eleganz ist nicht das erste Wort, was einem beim Spiel des Norwegers einfällt. Wucht wäre der passendste Begriff. Oder Büffelei. Aber egal, wie man nennen mag, was Haaland mit dem Ball macht, es ist einfach unfassbar. In der Premier League hat er in acht Spielen 14 Treffer erzielt und ist unangefochten der beste Torjäger. Auch die Wertung der Champions League führt er mit fünf Toren an. "Es ist verrückt zu sehen, wie er etwa das zweite Tor schießt", schwärmte Jacob Neestrup, Kopenhagens Trainer, und erklärte: "Wir haben heute gegen einen der allerbesten Stürmer der Welt gespielt." Ob Mensch oder Roboter, wer weiß das schon.