Es gibt Cristiano Ronaldo und es gibt Erling Haaland. Der eine ist die Vergangenheit des Spiels und der andere schon lange nicht mehr die Zukunft: Der Norweger ist die Gegenwart des Fußballs. Und er ist verdammt gut. Schon will ihn Real Madrid verpflichten. Ein wilder Kampf beginnt.

Erling Haaland: Kein Name ist in der Welt des Fußballs momentan aufregender. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund hat die Premier League zu seinem Spielplatz gemacht. In acht Spielen in der englischen Premier League hat er für Manchester City bereits 14 Tore erzielt, darunter drei Dreierpacks im heimischen Stadion. Niemand kann Haaland stoppen. Mit wenigen Ballkontakten erreicht er die größten Dinge.

Mit wenigen Ballkontakten lässt er auch seine Mitspieler arbeiten. Denn die, so will es die Tradition, unterschreiben auf dem Ball, den die Spieler für ihren Torregen mit nach Hause nehmen dürfen. "Ich habe mehr Bälle für Dich unterschrieben als Verträge", soll Haaland-Mitspieler Aymeric Laporte auf den Ball nach dem 6:3 gegen Manchester United geschrieben haben, berichtete die "Times".

Bei noch 30 ausstehenden Ligaspielen ist er nur noch neun Tore von der Bestmarke aus der vergangenen Saison entfernt. Die letztjährigen Toptorjäger Mo Salah (Liverpool) und Heung-Min Son (Spurs) hecheln nur noch hinterher, können nicht einmal mehr das legendäre Hoeneß-Fernglas nutzen. Haaland ist längst weggerannt. Ein Tor alle 48 Minuten, da ist auch England-Kapitän Harry Kane machtlos. Der Tottenham-Star steht bei sieben Treffern. Er braucht 101 Minuten für ein Tor. Das ist keine ernsthafte Konkurrenz.

Giganten-Vertrag für Tor-Giganten?

Die Premier League hat keinen Robert Lewandowski, also einen Mann, der Haaland in Schach halten kann. Und Manchester City ist sehr wahrscheinlich auch einige Klassen besser als Borussia Dortmund. Die Zuspiele kommen mit neuer Präzision, die Dominanz seines Teams ist meist erdrückend. Da trifft es sich noch ein wenig leichter. Weil Haaland so gut ist, lässt er alle träumen. So auch Real Madrid, die sich bereits Hoffnungen machen, ihn im Sommer 2024 für eine festgeschriebene Ablöse zwischen 180 Millionen und 200 Millionen Euro zu verpflichten. Treue ntv.de-Leser erinnern sich: Wir berichteten bereits letzte Woche in einem unserer Haaland-Updates.

Was jetzt neu ist: Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" in Erfahrung gebracht haben will, soll Manchester City daran überhaupt kein Interesse haben. Wenig überraschend beim Blick auf die Rekorde, die Haaland Woche für Woche so abräumt wie die Kunden in den Discounter damals zu Beginn der Corona-Pandemie das Toilettenpapier. Mit seinen drei Dreierpacks in aufeinanderfolgenden Heimspielen gelang ihm ein neuer Ligarekord. Niemandem zuvor war das in der Geschichte der Premier League bislang gelungen.

Kopenhagen zittert vor dem Norweger

Aber City will eben nicht, dass Haaland sämtliche Rekorde bricht und dann einfach weiterzieht. Sie wollen, so heißt es jetzt aus Spanien, mit dem Norweger über einen Vertrag verhandeln, sein noch bis 2027 laufendes Arbeitspapier ausdehnen, um ihm die Klausel abzukaufen. Das würde auch bedeuten: Die bislang angeblich 430.000 Euro pro Woche oder über 22 Millionen Euro pro Jahr oder über 100 Millionen über die gesamte Vertragsdauer, die Haaland bei City momentan verdient, würden noch einmal getoppt werden. Und den 22-Jährigen damit zum absoluten Top-Verdiener machen.

Was wiederum das norwegische Magazin "Kapital" beschäftigen könnte. Die hatten erst unlängst ausgerechnet, dass Haaland im Laufe seiner Karriere nach "konservativer Schätzung" rund 500 Millionen Euro aus Verträgen und Sponsoring-Erlösen verdienen dürfte. Noch nie habe "ein Norweger in dieser kurzen Zeit so einen Reichtum erlangt", schrieben sie. Diesen Reichtum könnte ein neuer Vertrag nur mehren.

Wichtig aber bleibt es auf dem Platz und dort werden wir bereits am Abend wieder Zeuge neuer Großtaten sein dürfen. Dann empfängt Manchester City in der Champions League den FC Kopenhagen. In der Königsklasse hat er in 21 Spielen bislang 26 Treffer erzielt. Noch nie hat … Ach, lassen wir's.