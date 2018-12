In Duisburg legt der Hamburger SV fulminant los: In den ersten zwanzig Minuten fallen drei Treffer. Am Ende können die Hanseaten den wichtigen Auswärtsdreier feiern. Holstein Kiel verliert nach der Niederlage gegen Bielefeld die Tuchfühlung zur Spitzengruppe.

MSV Duisburg - Hamburger SV 1:2 (1:2)

Der Hamburger SV hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga die Herbstmeisterschaft gesichert. Zum Auftakt des 17. Spieltags gewann der Traditionsklub bei Kellerkind MSV Duisburg 2:1 (2:1). Damit schließt der Absteiger die Hinrunde als Spitzenreiter ab und kann nicht mehr vom ärgsten Verfolger 1. FC Köln eingeholt werden, der am Montag gegen den 1. FC Magdeburg spielt.

Khaled Narey (12.) sorgte für die Führung der Gäste, zwei Minuten später glich Gerrit Nauber für den MSV aus. HSV-Kapitän Aaron Hunt (19.) erzielte per Freistoß den verdienten Siegtreffer. Duisburgs Tim Albutat (90.+3) sah die Gelb-Rote Karte. Während der HSV den sechsten Sieg aus den letzten sieben Partien feierte, verpasste Duisburg die Chance, Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kassierte die dritte Niederlage in Folge. Vor 26.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Duisburg belohnten sich die dominant aufspielenden Hamburger mit der ersten gefährlichen Szene. Hee-Chan Hwang nutzte einen missglückten Spielaufbau der Zebras, um in den Strafraum einzudringen und auf den völlig freien Narey aufzulegen, der den Ball nur noch einschieben musste.

Nach dem Gegentor folgte ein Aufbäumen der Gastgeber. Richard Sukuta-Pasu versuchte sich im direkten Gegenangriff (13.) aus der Distanz, HSV-Torhüter Julian Pollersbeck klärte zur Ecke. Aus dem Standard folgte der Anschlusstreffer: Innenverteidiger Nauber traf freistehend aus knapp zehn Metern, Pollersbeck war chancenlos.

Beide Mannschaften lieferten sich in einer teilweise zerfahrenen ersten Hälfte auf holprigem Rasen einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Hamburger aber effizienter waren. Während Hunt seinen Freistoß aus 20 Metern verwandelte, ließen Moritz Stoppelkamp (29.) und Sukuta-Pasu (32.) für Duisburg Großchancen liegen. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet den Druck, blieb zunächst aber im Hamburger Strafraum zu harmlos. Der HSV verpasste unterdessen durch Hwang (61.) die Chance, seine Führung auszubauen. Der Südkoreaner hatte MSV-Torhüter Daniel Mesenhöler nach einem Steilpass von Hunt schon ausgespielt, doch Nauber rettete noch auf der Linie.

Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 1:2 (0:1)

Arminia Bielefeld hat gleich im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Uwe Neuhaus die Sieglos-Serie gestoppt. Die Ostwestfalen gewannen 2:1 (1:0) bei Holstein Kiel. Für Bielefeld war es nach zehn Pflichtspielen ohne Sieg das erste Erfolgserlebnis. Neuhaus hatte erst am Montag das Traineramt vom entlassenen Luxemburger Jeff Saibene übernommen.

Fabian Klos (34.) und Julian Börner (81.) trafen zum vierten Saisonsieg der Arminia, die den Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 vorerst auf sieben Zähler ausbaute. Den letzten Sieg hatte Bielefeld Ende September in Darmstadt (2:1) gefeiert. Für die Gastgeber traf U21-Nationalspieler Janni Serra (73.). Kiel verpasste durch die erste Niederlage nach sieben Spielen den Sprung auf Rang drei.

Andreas Voglsammer (45.) scheiterte kurz vor der Pause freistehend am Kieler Torwart Kenneth Kronholm. In einem sehenswerten zweiten Durchgang drückte Kiel, vergab aber durch Johannes van den Bergh (47.) mit einem Pfostenschuss und Lee Jae-Sung (53.) gute Chancen. Auf der Gegenseite verpassten Keanu Staude (55.) und Klos (58.) die mögliche Vorentscheidung für die Arminia.