Der Bundesliga-Absteiger Hannover 96 landet im Kampf gegen den direkten Gang in die Drittklassigkeit einen womöglich elementaren Erfolg. Die Gäste aus Kiel verlieren im Zweitliga-Duell indes den Anschluss an die Spitzengruppe. Auch in diesem Spiel gerät der Sport jedoch kurzzeitig zur Nebensache.

Heimfluch besiegt, Luft im Abstiegskampf verschafft: Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat den erlösenden zweiten Erfolg vor eigener Kulisse gefeiert und die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak siegte gegen Holstein Kiel glücklich mit 3:1 (1:0). In der Tabelle kletterten die Niedersachsen um drei Plätze auf Platz zwölf und vergrößerten den Abstand auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte.

Winter-Neuzugang John Guidetti (11.) erzielte per Kopf seinen ersten Treffer im Dress der Gastgeber. Nachdem Jae-Sung Lee (68.) für die Störche ausgeglichen hatte, drückte der eingewechselte Philipp Ochs einen Abpraller ins Tor (80.), bevor Hendrik Weydandt (90.+1) den Ball an die Latte und knapp hinter die Linie setzte. Den zuvor einzigen Heimerfolg der Saison hatte 96 am 7. Dezember gegen Erzgebirge Aue (3:2) eingefahren. "Es war sehr wichtig für uns. Wir haben nach den ersten 20 Minuten kein gutes Spiel gemacht, aber dann die wichtigen drei Punkte eingefahren", sagte Guidetti bei Sky.

Hopp erneut im Fadenkreuz

Auch in Hannover entrollten Fans Banner gegen Hoffenheims Mäzen Hopp. (Foto: imago images/Joachim Sielski)

Unterbrochen wurde das Spiel kurzzeitig in der achten Minute, als Hannoveraner Ultras ein Konterfei von Hoffenheims-Mäzen Dietmar Hopp mit Fadenkreuz und im Unterrang eines von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz ebenfalls mit Fadenkreuz zeigten.

In einer sportlich sehr ansehnlichen Anfangsphase drängten beide Mannschaften vor 25.200 Zuschauern auf die schnelle Führung. Erst verfehlte Cedric Teuchert (8.) knapp, auf der Gegenseite parierte 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler stark gegen Alexander Mühling (10.) - im Gegenzug köpfte Guidetti ein.

Hannover konnte sich nach dem Lattentreffer von Emmanuel Iyoha (28.), der Kopfball-Rettung durch Timo Hübers (43.) und einer erneuten Glanztat von Zieler in der Nachspielzeit aber glücklich schätzen, mit der Führung in die Pause gegangen zu sein.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Hannover ein ganz anderes Gesicht, drängte direkt auf das zweite Tor. Nach einem Eckball traf dann aber zunächst Lee - auch, weil der ansonsten starke Zieler seinen Fünfmeterraum nicht beherrschte. Joker Ochs und Weydandt ließen dann doch noch die 96-Fans jubeln.

Will denn niemand aufsteigen? So zumindest schien es am Samstag ab diesem 24. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV verlor beim FC Erzbegirge Aue und der VfB Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth. Und auch der Tabellenvierte FC Heidenheim kassierte eine Niederlage, bei den Lilien in Darmstadt.