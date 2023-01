Manchester City ist die womöglich beste Vereinsmannschaft des Planeten, aber in den letzten Wochen gerät die Welt des Superklubs aus den Fugen. Sie verlieren zwei Spiele in Folge und liegen im dritten mit 0:2 zurück. Die Zuschauer sind ungeduldig. Nach einem furiosen Comeback wütet Trainer Guardiola.

Dank eines beeindruckenden Kraftakts hat Meister Manchester City einen weiteren wichtigen Sieg in der Premier League gefeiert. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola im heimischen Stadion die turbulente Partie gegen Tottenham Hotspur nach der Pause und gewann 4:2. Binnen kürzester Zeit hatten Dejan Kulusevski (44.) und Emerson Royal (45.+2) die Spurs (5. Platz) mit 2:0 in Führung geschossen. Weltmeister Julián Álvarez aus Argentinien traf in der 51. Minute zum 1:2, nur zwei Minuten später glich der norwegische Super-Torjäger Erling Haaland mit seinem 22. Saisontreffer im 18. Ligaspiel aus, ehe der Algerier Riyad Mahrez mit einem Doppelpack (63., 90.) den Sieg für City perfekt machte.

Haaland war vor der Partie in England in die Kritik geraten. Er hatte sich in gleich drei aufeinanderfolgenden Spielen nicht in die Torschützenliste eintragen können. Schon waren Zweifel an dem ehemaligen Dortmunder laut geworden. Der Vorwurf in seine Richtung und auch in die von Guardiola war eindeutig: Haaland beteilige sich zu wenig am Spiel der Citizens, die somit effektiv nur mit zehn Spielern den Titel verteidigen wollen.

Guardiola kritisiert alles

Auch sonst war nicht alles eitel Sonnenschein beim Erfolg gegen die Spurs. Guardiola attestierte seinen Spielern und den City-Fans ein Mangel an allem: "Die Leidenschaft, das Feuer, der Siegeswille von der ersten Minute an fehlte", warf er seiner Mannschaft auf Sky vor und teilte dann gegen die Zuschauer aus: "Es ist wie bei unseren Anhängern. Sie schweigen über 45 Minuten. Sie haben uns ausgebuht, weil wir zurückgelegen haben. Vielleicht ist es wie bei der Mannschaft. Vielleicht sind wir einfach zu zufrieden, weil wir in den letzten fünf Jahren vier Meisterschaften gewonnen haben. Wenn wir dann treffen, dann reagieren sie, aber darum geht es nicht."

In der Tabelle der Premier League verkürzte die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal durch den Sieg in der Nachholpartie des 7. Spieltags auf fünf Punkte. Die Gunners haben allerdings auch ein Match weniger bestritten. City muss also hungrig bleiben und genau daran erinnerte Guardiola in seinem Wutinterview.