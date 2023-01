Manchester ist Rot: United gewinnt das Stadtderby gegen Man City und damit auch das Spitzenspiel der Premier League. Erling Haaland bleibt blass, während Trainer Pep Guardiola mit dem Schiedsrichter hadern dürfte. Denn der Ausgleichstreffer im Old Trafford ist höchst umstritten.

Der englische Fußball-Meister Manchester United hat den Meisterschaftshoffnungen von Stadtrivale Manchester City einen kräftigen Dämpfer verpasst. In einem hoch spannenden Stadtderby dreht United in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand in einen 2:1 -Erfolg. Marcus Rashford mit seinem achten Treffer in dieser Premier-League-Saison versetzt die Fans der Red Devils in der 82. Minute in Ekstase, nachdem nur zwei Minuten zuvor Bruno Fernandes auch dank einer höchst umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichtergespanns ausgeglichen hatte. Citys Führung durch den eingewechselten Jack Grealish (60.) war letztlich zu wenig für die Mannschaft um Ausnahmestürmer Erling Haaland, der seinen 21 Ligatreffern jedoch keinen weiteren hinzufügen konnte.

Mit dem ersten Derbysieg nach zuvor drei Niederlagen rückt United bis auf einen Punkt an den amtierenden Meister heran, der nach dem Aus im Ligapokal unter der Woche (0:2 beim FC Southampton) die zweite Pleite innerhalb weniger Tage kassierte. Tabellenführer FC Arsenal bietet sich nun am Sonntagnachmittag die Chance, mit einem Sieg im Londoner Stadtduell bei Tottenham Hotspur den Vorsprung auf die Verfolger auf acht Punkte auszubauen.

Diskussionen löste in Manchester vor allem die Entstehung von Uniteds Ausgleich zum 1:1 aus: Casemiro hatte in den Lauf von Rashford durchgesteckt, der im Moment des Abspiels deutlich im Abseits stand. Rashford startet dennoch in Richtung des Balles und kommt diesem auch bis auf wenige Zentimeter sehr nahe - berührt ihn aber nicht. Denn Bruno Fernandes ist mitgelaufen und schließt von der Strafraumkante platziert ab, City-Keeper Ederson ist geschlagen. Zunächst geht die Fahne des Assistenten auch hoch. Der Video Assistant Referee (VAR) revidiert diese Einschätzung jedoch und das Tor zählt.

"Natürlich ist ein verwirrender Moment"

"Egal, ob Rashford eingegriffen hat oder nicht, er hat unseren Torwart und unsere Innenverteidiger abgelenkt", schimpfte Guardiola beim Sender BT Sport. Sein Gegenüber ten Hag äußerte sich diplomatisch. "Ich verstehe die andere Seite", sagte der United-Coach am BT-Sport-Mikrofon. "Natürlich ist es ein verwirrender Moment. Aber wenn man den Regeln folgt und er den Ball nicht berührt hat, dann hat er auch nicht eingegriffen und es ist ein Tor." So sah es auch Fernandes. "Ich weiß nicht, ob einer von uns abseits war", sagte der Torschütze. "Marcus hat die Verteidiger nicht beeinflusst. So ist es nun mal."

Wenige Momente nach diesem Angriff steht Rashford dann nach einem Angriff über die linke Seite ganz sicher nicht im Abseits und schiebt aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ein. City hatte die Partie nach der Führung durch Grealish eigentlich kontrolliert, es jedoch verpasst, einen zweiten Treffer nachzulegen. Haaland blieb erstmals in dieser Saison zwei Premier-League-Spiele in Folge erfolglos.

Die Guardiola-Elf hat inklusive der Niederlage bei United nur zwei der jüngsten fünf Ligapartien gewonnen (dazu ein Unentschieden und zwei Niederlagen) und droht in der Tabelle den Anschluss an Tabellenführer Arsenal zu verlieren. Für United ist es derweil wettbewerbsübergreifend der neunte Pflichtspielerfolg nacheinander.