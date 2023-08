Welch eine Trotzreaktion: Mit einem beeindruckenden Auftritt feiert Hertha BSC nach dem Stotterstart den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga und lässt Greuther Fürth keine Chance. Auch Fortuna Düsseldorf gelingt bei der SV Elversberg ein Tor-Festival. Hansa Rostock schießt sich an die Spitze.

Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 5:0 (2:0)

Erstliga-Absteiger Hertha BSC hat seinen katastrophalen Saisonstart mit null Toren und null Punkten mit den ersten drei Punkten beantwortet. Die Alte Damen setzte sich am vierten Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 5:0 (2:0) durch und gab die Rote Laterne des Tabellenletzten ab.

Neuzugang Haris Tabakovic (23.) beendete die Hertha-Torflaute von 292 Minuten mit dem Treffer zum 1:0. Fürths Torwart Jonas Urbig leistete sich dabei allerdings einen krassen Aussetzer, schoss Tabakovic beim Klärungsversuch an. Vom Schweizer prallte der Ball dann ins Tor der Franken. Marten Winkler (31.) erhöhte für den Hauptstadtklub im Olympiastadion. Die Abwehrschwächen der Franken nutzte Trainer-Sohn Palko Dardai unmittelbar nach Wiederanpfiff mit dem Tor zum 3:0 (46.). Smail Prevljak (66.) und erneut Tabakovic (77.) sorgten für den Endstand.

In den ersten drei Saisonspielen hatte es für die Berliner drei Pleiten und 0:5 Tore gegeben. Die Gastgeber begannen couragiert und schnürten das Kleeblatt in der eigenen Hälfte ein. Berlins Fabian Reese (6.) hatte die erste Chance auf dem Fuß. Die Gastgeber machten weiter viel Druck und wurden durch das Führungstor belohnt. Die Fürther wirkten erstaunlich zurückhaltend und passiv, das nutzte die Hertha aus. Schon in der 34. Minute nahm Fürth-Coach Alexander Zorniger zwei Wechsel vor, das konnte aber die Pleite nicht verhindern. Ab der 55. Minute musste Zorniger auf der Tribüne Platz nehmen, nachdem er Gelb-Rot gesehen hatte.

SV 07 Elversberg - Fortuna Düsseldorf 0:5 (0:3)

Fortuna Düsseldorf hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann beim Aufsteiger SV Elversberg souverän mit 5:0 (3:0) und holte nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier. Während die Rheinländer mit sieben Punkten in die Spitzengruppe der Liga rücken, bleiben die Saarländer mit nur einem Zähler im Keller. Der Neuling ist jetzt Schlusslicht.

Nach zuvor guten Leistungen zahlte die SVE gegen den Aufstiegskandidaten gewaltig Lehrgeld. Felix Klaus (11.), Jordi de Wijs (15.) und Vincent Vermeij (42.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, Neuzugang Christos Tzolis (71., Foulelfmeter/79.) legte doppelt nach. Elversberg muss damit weiter auf den historisch ersten Sieg in der 2. Bundesliga warten.

Düsseldorf startete furios, vor allem Shinta Appelkamp spielte groß auf. Klaus mit einem Flachschuss ins lange Eck und de Wijs per Kopf nach Ecke trafen früh, Appelkamp lieferte jeweils die Vorlage. Als Elversberg nach einer guten halben Stunde ins Spiel zu finden schien, vollendete Vermeij nach Traumpass von Isak Johannesson einen Konter. Nach dem Wechsel mühten sich die Saarländer um Schadensbegrenzung, aber die Fortuna blieb die gefährlichere Mannschaft. Unter anderem traf Yannik Engelhardt den Außenpfosten (53.), ehe Joker Tzolis noch doppelt nachlegte.

Hansa Rostock - VfL Osnabrück 2:1 (1:1)

Hansa Rostock hat zunächst die Tabellenführung übernommen. Die Mecklenburger gewannen ihr Heimspiel zur vierten Runde gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und schoben sich mit neun Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz an Holstein Kiel (2:0 bei Schalke 04) vorbei.

Für Osnabrück war es bereits die dritte Niederlage der Saison, mit einem Punkt belegt der VfL Platz 17. Der Kolumbianer Juan Jose Perea (27.) schloss einen Konter des FC Hansa mit einer feinen Einzelleistung und einem Schuss ins kurze Eck ab. Dave Gnaase (45.+3) gelang der Ausgleichstreffer für die Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Der Ball wurde von Rostocks Janik Bachmann noch abgefälscht. Kai Pröger (67.) traf zum 2:1 für Hansa, nachdem er zunächst mit einem Handelfmeter an Torwart Lennart Grill gescheitert war.

In der ersten Halbzeit hatten sich die Rostocker schon sehr schwergetan gegen die Niedersachsen, die geschickt gestaffelt standen und Hansa kaum Räume ließen. So führte ein langer Ball aus der Abwehr auf den Südamerikaner Perea zum Führungstor. In der Folgezeit spielten die Hausherren zielstrebiger und konzentrierter. Der VfL hatte Mühe, das Offensivspiel anzukurbeln. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ebenfalls lange Zeit offen.