Sport

Gewalt-Exzess in Dortmund: Hertha-Fans prügeln auf Polizisten ein

Mitgereiste Ultras aus Berlin sorgen beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga für einen Eklat. Im Dortmunder Stadion attackieren sie Polizisten mit Eisenstangen, zerstören Sanitäranlagen und zünden massive Pyrochtechnik. 45 Menschen werden verletzt.

Das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC ist von Ausschreitungen überschattet worden. Es habe insgesamt 45 Verletzte gegeben, teilte die Dortmunder Polizei mit.

Fans aus Berlin hatten sich wenige Minuten nach Beginn der Partie auf der Nordtribüne des Stadions eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Die Ultras seien mit teils abgebrochenen Fahnenstangen gegen die Polizisten vorgegangen und hätten die Beamten mit Tritten und Faustschlägen attackiert, teilte die Polizei mit. Eine Polizistin wurde den Angaben zufolge verletzt.

Die Beamten hätten die Fahne der Fans zur Verhinderung von Straftaten sicherstellen wollen. Mitgereiste Anhänger sollen ein breites Banner ("Ultras bis zum Schluss - 15 Jahre Haupstadtmafia") genutzt haben, um sich darunter zu verstecken bzw. sich zu vermummen. Einige hätten laut Polizei "massive Pyrotechnik" in Form von Rauchtöpfen, Bengalos und Blinkern gezündet. Zehn Besucher hätten sich in der Sammelstelle mit Verletzungen der Atemwege gemeldet.

In der Halbzeitpause zerstörten vermummte Ultras zwei Sanitäranlagen komplett und griffen Polizisten mit Sanitärkeramik, abgetretenen Toilettentüren und abgebrochenen Fahnenstangen an. Auch Absperrgitter wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Vier Polizisten wurden leicht verletzt.

Hertha BSC hat die Ausschreitungen unmittelbar nach dem Spiel mit deutlichen Worten verurteilt. Die Hertha bezeichnete besonders die "Gewaltszenen gegenüber der Polizei" als "nicht hinnehmbar" und kündigte an: "Wir werden alles unternehmen, um die Verantwortlichen zu identifizieren."

Quelle: n-tv.de