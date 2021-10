Highlights des Europa-Fußballs in Videos

Tore, Aufreger, Pannen, Triumphe Highlights des Europa-Fußballs in Videos

(Foto: imago images/Action Plus)

Die deutschen Teams schlagen sich in der Europa League und der neuen Europa Conference League an den ersten zwei Spieltagen wacker. Nun geht es für alle erstmals gegen die jeweils letzten Gruppengegner. Highlights dieses dritten Europa-Fußball-Abends der Saison gibt es hier in Videos.