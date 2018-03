Sport

Mann des Spiels - ohne zu kicken: Hollands Fußball feiert Lebensretter Thy

Mission Leben retten statt Tore schießen: Der deutsche Fußballprofi Lennart Thy wird nach dem Match seines Klubs VVV-Venlo gegen den PSV Eindhoven zum Spieler des Spiels gewählt, obwohl er gar nicht auf dem Rasen steht. Grund ist eine Blutspende, die Holland rührt.

Der ehemalige U20-Fußball-Nationalspieler Lennart Thy ist beim niederländischen Erstligaduell zwischen PSV Eindhoven und VVV-Venlo (3:0) zum Spieler des Spiels gewählt worden, obwohl er gar nicht auf dem Rasen stand. Der 26-Jährige hatte auf die Begegnung verzichtet, weil bei einem Leukämiepatienten eine seltene Übereinstimmung mit seiner DNA festgestellt worden war. Thy spendete daher in Absprache mit seinem Klub Venlo Blut, statt zu spielen.

Die gegnerischen Fans wählten Thy, derzeit von Werder Bremen an Venlo ausgeliehen, daraufhin zum "Man of the Match". Zudem erhoben sich die 30.000 Zuschauer in der elften Minute von ihren Sitzen und spendeten Applaus. Thy trägt bei Venlo die Rückennummer 11. Auch bei anderen Erstligaspielen gab es in der elften Minute Beifall sowie zahlreiche Spruchbänder wie "Respect Lennart" und "SympaTHYk".

Thy hatte vor sieben Jahren bei einer Typisierungsaktion eine DNA-Probe abgegeben, vergangene Woche war die Übereinstimmung festgestellt worden. "Bei einer derartigen Behandlung stehen die Chancen für den Patienten sehr gut, geheilt werden zu können", hatte der Verein vor dem Spiel mitgeteilt: "Er wird in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen." Für VVV-Venlo hat Thy in der Ehrendivision in dieser Saison in 27 Partien sieben Treffer erzielt und sechs Tore vorbereitet.

Quelle: n-tv.de