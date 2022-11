Erstmals nach seiner Verletzung gegen Borussia Dortmund spielt Erling Haaland wieder. Gegen den FC Fulham spielt Manchester City lange in Unterzahl, alles sieht nach Unentschieden aus. Dann wird der Norweger eingewechselt - und verwandelt in der letzten Minute.

Mit einem Last-Minute-Tor hat Erling Haaland den englischen Fußball-Meister Manchester City zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Premier League geschossen. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte der Ex-Dortmunder einen Foulelfmeter zum 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham. Es war bereits sein 23. Pflichtspieltreffer in dieser Saison.

Manchester, über eine Stunde lang in Unterzahl, zog mit 32 Punkten am FC Arsenal vorbei. Die Londoner könnten aber am Sonntag (13 Uhr/Sky) mit einem Sieg im Derby beim FC Chelsea wieder auf den ersten Platz zurückkehren.

Ohne Haaland in der Startaufstellung hatte Julián Álvarez (17. Minute) nach Vorarbeit von Nationalspieler İlkay Gündoğan die dominanten Gastgeber im Etihad-Stadion zur verdienten Führung geschossen. Dann foulte Abwehrspieler Joao Cancelo Fulhams Harry Wilson im Strafraum und sah dafür die Rote Karte (26.) - Andreas Pereira (28.) verwandelte den Elfmeter für Fulham mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno.

Die Einwechslungen von Haaland, der sich in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund verletzt hatte, und Phil Foden brachten aus dem Spiel heraus zunächst nicht die gewünschte Wende für die Cityzens. Haaland traf zwar nach 75. Minuten für die Gastgeber per Kopf, das Tor des 22-Jährigen zählte aber wegen einer Abseitsposition nicht.

Am Ende jubelte Man City dann doch wieder mal dank Haaland, der zum sechsten Mal nacheinander in einem Heimspiel traf. Haaland traf spät in der Nachspielzeit per Elfmeter, nachdem Kevin De Bruyne den Strafstoß rausgeholt hatte. Für die Cityzens war es der 13. Sieg in Serie gegen Fulham. Und für Haaland der 18. Premier-League-Treffer im 12. Einsatz - in der Champions League steht der Norweger bei fünf Treffern in vier Partien. Damit trug er maßgeblich dazu bei, dass seine Mannschaft als Gruppensieger vor dem BVB ins Achtelfinale einzog.