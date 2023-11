Weil die UEFA eine Gedenkminute für die Opfer des Angriffs der palästinensischen Hamas auf israelische Zivilisten nicht genehmigt, nehmen die U21-Nationalmannschaften Polens und Israels die Dinge selbst in die Hand.

Die U21-Mannschaften Israels und Polens sorgen bei ihrem EM-Qualifikationsspiel gemeinsam für einen großen Moment. Weil die UEFA Berichten zufolge eine Gedenkminute als Reaktion auf den Überfall der Hamas auf Israel, bei dem am 7. Oktober mehr als 1200 Menschen - zumeist Zivilisten - ums Leben kamen, nicht genehmigt hatte, nahmen die Teams die Sache selbst in die Hand: Nachdem Schiedsrichter Jovan Kachevski das Spiel am Freitag angepfiffen hatte, blieben die Spieler stehen, anstatt das Spiel aufzunehmen und verharrten für eine Minute in Stille.

Anders als bei Gedenkminuten, die vor dem Anpfiff abgehalten werden, versammelten sich die Spieler nicht im Mittelkreis, sondern standen schon in ihren Formationen. Die Fernsehbilder aus dem Stadion Miejski im polnischen Lodz zeigen tiefbewegte Spieler auf beiden Seiten. Auch die Zuschauer schlossen sich der gemeinsamen Geste der Teams an, von den Offiziellen gab es keine Anstalten, etwas gegen die offensichtlich vor dem Spiel besprochene Aktion zu unternehmen. Polen gewann 2:1. Die UEFA äußerte sich nicht zur fehlenden Genehmigung einer Gedenkminute.

Die A-Nationalmannschaft Israels hatte zuletzt erstmals seit dem Überfall der Hamas wieder gespielt: Im Kampf um die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr unterlag das Team dem Kosovo 0:1, am Mittwoch kam man noch zu einem 1:1 gegen die Schweiz. Während des nominellen Heimspiels gegen die Schweiz, das Israel aufgrund der Sicherheitslage in Ungarn austragen musste, hielten die israelischen Fans Schilder mit den Gesichtern der bei den Anschlägen entführten Menschen hoch.

Israels U21 bleibt durch die Niederlage Letzter seiner Qualifikationsgruppe D. Ursprünglich am 17. Oktober sollte Israel die deutsche U21-Nationalmannschaft empfangen. Wegen des Terroranschlags und des seitdem laufenden Krieges Israels gegen die palästinensische Terrororganisation wurde das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben. Polen ist am kommenden Dienstag der nächste Gegner des DFB-Nachwuchses.