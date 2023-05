Bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt kommt es zu einem tödlichen Gewaltausbruch: Nach einer Massenschlägerei stirbt ein Jugendlicher im Krankenhaus. Bei dem Täter soll es sich um einen 16 Jahre alten Franzosen handeln. Er wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt.

Tödliche Schlägerei bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt: Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, ist ein Jugendlicher nach einem Schlag auf den Kopf verstorben. Er sei zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei will sich im Laufe des Tages äußern.

Die "Frankfurter Rundschau" beruft sich bei der Meldung unter anderem auf den Anwalt des mutmaßlichen Täters. Dabei soll es sich um einen 16-Jährigen aus Frankreich handeln. Der wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Bei der Massenschlägerei wurden dem Bericht zufolge weitere Menschen verletzt.

Der Germany Cup ist ein großes internationales Fußballturnier für Jugendmannschaften, von der U9 bis zur U19 sind alle Altersklassen vertreten.