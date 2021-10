Julian Nagelsmann muss nun in einem Ambulanzflieger nach Deutschland transportiert werden.

Am Mittwoch verpasst Julian Nagelsmann das Spiel seiner Bayern bei Benfica Lissabon. Als Grund dafür nennt der Verein einen grippalen Infekt. Einen Tag später testet der Bayern-München-Trainer positiv auf das Coronavirus. Trotz vollständigen Impfschutzes. Im Ambulanzflieger geht es zurück.

Julian Nagelsmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Trainer des FC Bayern München hatte am gestrigen Mittwoch bereits das Spiel in der Champions League bei Benfica Lissabon verpasst und die Mannschaft aus dem Hotel gecoacht. Als Grund dafür hatte der Verein einen grippalen Infekt genannt. Assistenz-Trainer Dino Toppmöller vertrat ihn an der Seitenlinie.

"Julian Nagelsmann, 34, Cheftrainer des FC Bayern München, ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden", verkündete der Rekordmeister in einem Statement auf der Vereinshomepage. "Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben."

Bereits im Februar hatte Bayern München auf einen Ambulanzflieger zurückgreifen müssen. Damals musste Nationalspieler Thomas Müller nach einem positiven Corona-Test von der Klub-WM in Katar zurück nach Deutschland transportiert werden. Fotos zeigten Müller, wie er den Flieger in einem weißen Schutzanzug verließ. Der Einsatz war von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisiert worden. Er verwies auf die Sonderrolle des Fußballs inmitten der Pandemie.

Im Februar wurden die Bayern von zahlreichen Corona-Fällen geplagt. Mit Leon Goretzka, Javi Martinez, Müller und Benjamin Pavard infizierten sich binnen kürzester Zeit gleich vier Spieler des Rekordmeisters. Zuletzt beklagte Bayern München im Juli 2021 einen Corona-Fall. Weltmeister Corentin Tolisso wurde positiv getestet und begab sich in seiner Heimat Frankreich in häusliche Isolation.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht für Bayern München das nächste Pflichtspiel an. Dann geht es in der Fußball-Bundesliga gegen Nagelsmanns ersten Profi-Verein TSG Hoffenheim.