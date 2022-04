Italiens Großklub Juventus Turin steht in einer Reihe mit vier weiter Vereinen der Serie A: Alle sind Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es geht um wirtschaftliche Unregelmäßigkeiten. Auch ein ehemaliger Weltstar muss die Ermittlungen fürchten.

Die Staatsanwaltschaft in Italien hat elf Fußballvereine, darunter fünf Serie-A-Klubs um Rekordmeister Juventus Turin, wegen zu hoher Wertangaben im Zusammenhang mit ihren Spielern angezeigt. Die Klubs hätten in ihren Haushaltsberichten viel höhere Kapitalgewinne und Leistungsansprüche für ihr Personal verbucht als zulässig, teilte der italienische Fußballverband FIGC mit.

Die Ermittlungen betreffen 61 Verdächtigte, darunter Manager und Klubchefs, und laufen in der Serie A gegen Juventus, SSC Neapel, FC Genua, Sampdoria Genua sowie Empoli Calcio. Die anderen betroffenen Vereine spielen in der zweitklassigen Serie B oder tiefer. Sampdoria Genua äußerte sich per Mitteilung zu dem Fall. Der Verein habe immer nach den geltenden Gesetzen und Normen gehandelt, hieß es am Freitag.

Laut "Gazzetta dello Sport" wird der Fall vor Gericht landen. Den Managern drohe eine Sperre. Die Staatsanwaltschaft der Stadt Turin ermittelt schon seit Monaten gegen Juventus wegen überhöhter Angaben zu Spielertransfers. In diesem Zusammenhang wurden zuletzt mehrere Manager und Spieler befragt. Die Ermittlungen richten sich laut Staatsanwaltschaft und Verein unter anderem gegen die Vereinsführung um Präsident Andrea Agnelli und seinen Vertreter Pavel Nedved.

Juventus Turin, zwischen 2012 und 2020 neunmal in Serie italienischer Meister, hat eine gewisse Geschichte mit Skandalen: 2006 wurde der stolze Klub sogar zum Zwangsabstieg in die Serie B verurteilt, nachdem ermittelt wurde, dass Juventus im Zentrum eines Manipulationsskandals in der Serie A stand. Neben dem Abstieg wurden dem Klub auch zwei seiner damals 29 Meistertitel.