Das Spiel bei Leeds United ist die wohl letzte Gelegenheit für Jürgen Klopp und Liverpool, in der Premier League noch einmal Kurs auf Europa zu nehmen. Nach über einem Monat ohne Sieg überrennen die Reds ihren Gegner wie in alten Zeiten. Der deutsche Trainer ist hellauf begeistert.

Wenn Jürgen Klopp und Liverpool in der englischen Premier League gewinnen, dann feiern sie immer ein Torfestival. Nicht anders war es bei dem ersten Liga-Sieg der Reds seit dem 5. März, dem historischen 7:0 gegen Manchester United. Mit einem 6:1 (2:0) bei Leeds United wahrte Liverpool die Chancen auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison. Mit nunmehr 47 Punkten liegt der englische Spitzenklub weiterhin auf Rang acht der Tabelle, verkürzte jedoch den Abstand zu Tottenham auf Rang fünf auf sechs Punkte und ein Spiel weniger bei noch acht ausstehenden Partien für Liverpool.

"Das war, denke ich, unser bestes Spiel diese Saison - und zwar aus alle Perspektiven", sagte Klopp auf Sky Sports. "Wir haben sie in viele Fehler getrieben, sensationelle Tore erzielt und unser Gegenpressing war fantastisch. Es war das beste Spiel seit Langem." Liverpool hatte lange Zeit auf die erste richtige Chance gelauert und dann dank ihrer Gegenpressingmonster eiskalt zugeschlagen. Der Niederländer Cody Gakpo (35.) und Superstar Mohamed Salah (39.) trafen nach brillant ausgespielten Kontern vor der Pause.

Großes Selbstvertrauen vor Londoner Wochen

Der Gegentreffer von Luis Sinisterra nach einem Fehler des ehemaligen Leipzigers Ibrahima Konaté nur zwei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war dann der Weckruf für eine famose zweite Hälfte. Zwei Tore von Diogo Jota (52./73.) sowie je eines von Salah (64.) und Darwin Núñez (90.) sorgten für den nach dem 7:0 gegen Manchester und dem 9:0 gegen Bournemouth im vergangenen August bereits dritten Kantersieg der Reds in dieser Premier-League-Saison. Dazu kommt noch ein 7:1 bei den Glasgow Rangers in der Champions League.

"Die sechs Tore sind mir fast egal", sagte Klopp. "Es geht mir um die Leistung und das war eine richtig, richtig gute Leistung. Wir können extrem offensiv ausgerichtet sein, wenn wir im richtigen Moment draufgehen. Ich kann mir nicht erklären, warum in dieser Saison das Gegenpressing oft nicht funktioniert hat. Heute Abend hat es geklappt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore wir nach Balleroberung erzielt haben. Das macht den ganzen Unterschied."

Liverpool empfängt nun am kommenden Samstag Abstiegskandidat Nottingham Forest und muss dann viermal in Folge gegen Londoner Klubs antreten. Erst geht es zu West Ham United (das am vergangenen Wochenende den FC Arsenal überraschte), dann empfangen die Reds die Tottenham Hotspur, den FC Fulham und den FC Brentford in Anfield. Es sind Spiele, die über die europäische Zukunft des Klopp-Klubs entscheiden werden.