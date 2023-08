Bittere Nachrichten für Manchester City, wieder ist es der Oberschenkel: Der Champions-League-Sieger muss lange auf Vorlagenkönig Kevin De Bruyne verzichten. Trainer Pep Guardiola berichtet, sein Superstar habe "eine ernsthafte Verletzung" erlitten und spricht von einem "großen Verlust".

Champions-League-Sieger Manchester City muss wegen einer erneuten Oberschenkelverletzung noch länger als befürchtet ohne Starspieler Kevin De Bruyne auskommen. Statt einiger Wochen werde der 32 Jahre alte Belgier doch "ein paar Monate" fehlen, teilte Teammanager Pep Guardiola in Athen einen Tag vor dem europäischen Supercup-Finale am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Sevilla mit. Sein Spielmacher habe "eine ernsthafte Verletzung", die Entscheidung über die Notwendigkeit einer Operation stehe noch aus. In den "nächsten Tagen" solle diese fallen.

Beim 3:0 (2:0)-Erfolg bei Aufsteiger FC Burnley zum Saisonauftakt in der Premier League am Freitag hatte De Bruyne Mitte der ersten Hälfte (23.) das Feld verlassen müssen. "An der gleichen Stelle und in der gleichen Position wie in der Champions League, und er wird eine Weile ausfallen", berichtete Guardiola im Anschluss. Es sei vorgesehen gewesen, dass er 45 Minuten spielt, hatte Guardiola nach der erneuten Verletzung gesagt. "Vielleicht war es ein Fehler", gab der Spanier zu.

Guardiola: "Ein schwerer Schlag"

Guardiola zeigte sich niedergeschlagen. "Zunächst einmal ist die Verletzung von Kevin ein schwerer Schlag und ein großer Verlust für uns", sagte er. De Bruyne mit seinen "besonderen Qualitäten" für einen längeren Zeitraum zu verlieren, sei schwer. Aber der Trainer betonte, dass die Mannschaft "nach vorne schauen" und sich auf die Optionen stützen müsse, die während seiner Abwesenheit zur Verfügung stehen. Phil Foden gilt als erste Alternative, um den Belgier zu ersetzen.

Beim Finale in der Königsklasse hatte der verletzungsanfällige Top-Vorbereiter gegen Inter Mailand vor zwei Monaten wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausgewechselt werden müssen. "Er muss den Kopf freibekommen und sich entspannen", riet Guardiola seinem Ausnahmekönner, schließlich sei De Bruyne bereits mehrfach aus dieser Situation zurückgekommen.