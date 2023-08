Joshua Kimmich spielt am liebsten im Mittelfeld.

Den ersten Härtetest verliert Joshua Kimmich am Wochenende deutlich gegen RB Leipzig: Doch auch zukünftig könnte es für den deutschen Nationalspieler ungemütlich werden beim FC Bayern, weil Trainer Thomas Tuchel einen defensiveren Sechser sucht. Kimmich müsste seinen Platz dann wohl räumen.

Sollte sich der FC Bayern wie geplant und von Trainer Thomas Tuchel gewünscht bis zum Ende der Transferperiode mit einem weiteren defensiven Mittelfeldspieler verstärken, hätte das wohl auch unangenehme Auswirkungen auf Joshua Kimmich. Wie der "kicker" berichtet, könnte Kimmich im Falle einer Verstärkung auf der Sechs auf die Rechtsverteidigerposition versetzt werden - eine Rolle, die der 27-Jährige in der Vergangenheit zwar durchaus mit Erfolg ausfüllte, die ihm selbst aber wenig behagt.

Dem Fachmagazin zufolge könnte Kimmich rechts in der Viererkette den Stammplatz von Benjamin Pavard übernehmen. Den Franzosen, der sich selbst eher im Abwehrzentrum sieht, zieht es wohl zu Manchester United. Laut englischen Medienberichten sind sich Spieler und Verein schon einig. Allerdings soll der FC Bayern ein erstes Angebot der Red Devils zuletzt abgeschmettert haben und laut "Sport Bild" zwischen 45 und 50 Millionen Euro für den Abwehrspieler fordern.

Geht Pavard, dessen Vertrag 2024 ausläuft, würde das wiederum neue finanzielle Mittel für die Sechser-Suche freimachen. Aktuell sei der deutsche Rekordmeister "optimistisch", dass es auf der neuralgischen Position, die Tuchel als große Schwachstelle des aktuellen Kaders ausgemacht hat, noch Bewegung geben wird, schreibt der "kicker".

Tuchel sieht Kimmich nicht als Sechser

Kimmich dürfte die Entwicklung in der Kaderplanung mit Spannung und einer Portion Skepsis verfolgen. In seiner Anfangszeit beim FC Bayern spielte er zwar regelmäßig Rechtsverteidiger, wechselte aber schließlich ins Zentrum, weil er dort mehr Einfluss auf das Spiel der Münchner nehmen konnte. Den gleichen Positionswechsel vollzog der frühere Leipziger auch im Nationalteam.

Tuchel aber sieht Kimmich nicht als Sechser, hätte dort gerne einen defensiv denkenden Spieler, der für eine bessere Balance sorgt. Seinen Wunschspieler Declan Rice bekam er zwar nicht, doch der Trainer schaut sich angeblich weiter fieberhaft um.

Letztmals in wichtigen Spielen für den FC Bayern lief Kimmich in der Endphase der Saison 2019/2020 als Rechtsverteidiger auf. Damals gewannen die Münchner das wegen der Corona-Pandemie umgebaute Champions-League-Turnier von Lissabon. In den drei Partien dort verbuchte Kimmich einen Treffer sowie fünf Assists.