Tabellenführung wackelt kräftig Klarer Elfmeter verweigert: BVB patzt in Bochum

Den frühen Schock überwindet Borussia Dortmund beim VfL Bochum zwar noch - doch am Ende der 90 Minuten steht Ernüchterung. Der Tabellenführer der Bundesliga kann auswärts weiter nicht gewinnen. Auch, weil Schiedsrichter Sascha Stegemann und der Videoassistent kolossal falsch liegen.

Jude Bellingham und Emre Can brüllten ihre Wut in das Gesicht von Schiedsrichter Sascha Stegemann, Edin Terzić redete auf den Vierten Offiziellen an, doch es half alles nichts mehr: In der neuen Rolle als Gejagter im Bundesliga-Titelrennen ist Borussia Dortmund prompt gestolpert - schon wieder bei einem Abstiegskandidaten.

Im kleinen Revierderby beim VfL Bochum kam der BVB nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und könnte die Tabellenführung gleich wieder verlieren: Mit einem Sieg gegen das Schlusslicht Hertha BSC würde Rekordmeister Bayern München am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de) im Fernduell wieder vorbeiziehen.

Den Gästen gelang im B1-Duell durch Karim Adeyemi (7.) nur der Ausgleich nach der frühen Bochumer Führung durch Anthony Losilla (5.). Die Dortmunder, die in sechs Pflichtspielen in Folge auswärts ohne Sieg sind, hatten zuletzt schon bei Schalke 04 und dem VfB Stuttgart Punkte liegen gelassen. Auch diesmal vergab der BVB mit mangelhafter Chancenverwertung den Sieg.

Der VfL erkämpfte sich nach vier Pleiten in fünf Heimspielen einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller. Auch, weil Schiedsrichter Stegemann in der 65. Minute ein eigentlich unübersehbares Foul im Strafraum an Adeyemi nicht ahndete - und auch vom Videoassistenten Robert Hartmann nicht überstimmt wurde.

Blau-weißer Nebel zieht über den Rasen

BVB-Trainer Terzić ersetzte den verletzten Nico Schlotterbeck durch Niklas Süle, ansonsten vertraute er dem Team, das mit dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung erobert hatte. Bochums Coach Thomas Letsch stellte gegenüber der 1:5-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg lediglich auf zwei Positionen um: Deutschlands WM-Schreck Takuma Asano und Cristian Gamboa rückten in die Startelf.

Die VfL-Fans schworen die Gastgeber mit einer Choreo und anschließendem blau-weißem Nebel noch einmal auf die Endphase im Abstiegskampf ein. Als sich die Rauchschwaden verzogen hatten, trauten die 26.000 Zuschauer im Ruhrstadion ihren Augen nicht. Nach einem missglückten Abwehrversuch der Dortmunder zog Losilla von der Strafraumgrenze ab und traf in den Winkel zur Bochumer Führung.

Doch viel Zeit zum Jubeln hatte der Abstiegskandidat nicht, der Favorit antwortete prompt: Auf der rechten Seite setzte sich Donyell Malen durch, in der Mitte verlängerte Sébastien Haller mit der Fußspitze auf den Torschützen Adeyemi. Nach dem wilden Start bemühte sich der BVB um etwas Ruhe und Ordnung im Spiel. Doch Bochum hielt mit viel Kampf und Zweikampfhärte dagegen.

Last-Minute-Tor von Hummels zählt nicht

Spielten die Gäste schnell und direkt nach vorne, hatte der VfL große Probleme. Allein Adeyemi hatte gleich dreimal den Führungstreffer auf dem Fuß (27./31./38.). Auf der Gegenseite verpassten Asano (35.) und Philipp Hofmann (42.) das mögliche 2:1.

Nach der Pause verstärkte Dortmund seine Angriffsbemühungen, doch die Bochumer Abwehr zeigte sich zunächst stabiler als in der ersten Hälfte. Vehement forderte der BVB einen Elfmeter, als Danilo Soares in einem Zweikampf im Strafraum gegen Adeyemi hart zu Werke ging (65.), doch Stegemann und der VAR sahen unerklärlicherweise kein strafbares Vergehen. Der VfL schaffte es immer seltener, Nadelstiche in der Offensive zu setzen und für ein wenig Entlastung zu sorgen.

Bei Dortmunds Schlussoffensive half auch der eingewechselte Marco Reus, der am Donnerstag seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hatte. Auch Youssoufa Moukoko (75.) und Jude Bellingham (77.) scheiterten in der Folge aber am starken Manuel Riemann im VfL-Tor - und ein Treffer von Mats Hummels wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (90.).