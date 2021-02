Jürgen Klopp muss mit Titelverteidiger FC Liverpool in der englischen Fußball-Meisterschaft einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Reds kassieren nach zuvor zwei Siegen nacheinander gegen Abstiegskandidat Brighton & Hove Albion eine unerwartete Heimpleite.

Nach dem Absturz auf Platz vier der Premier League hat Coach Jürgen Klopp die fehlende Frische seines FC Liverpool bei der 0:1-Niederlage gegen Außenseiter Brighton & Hove Albion kritisiert. "Für mich wirkte das Team heute - und es ist lange her, dass wir so ausgesehen haben - müde, geistig müde, und das führt auch zu nicht den besten Beinen", monierte der 53-Jährige am Mittwochabend. "Es war eine harte Woche, und heute waren wir nicht frisch genug, um die Formation von Brighton zu brechen."

Liverpool liegt nun sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Die Citizens sorgten beim 2:0-Sieg beim FC Burnley schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Torjäger Gabriel Jesus (3.) sowie Raheem Sterling (38.) nach einer Hereingabe von Ilkay Gündogan stellten den Erfolg sicher. Ein vermeintliches drittes Tor von Riyad Mahrez nach 57 Minuten zählte nach Entscheidung des Videoschiedsrichters nicht, weil er sich zuvor im Abseits befunden hatte.

Damit hat Man City wettbewerbsübergreifend die letzten 13 Spiele gewonnen. Die Mannschaft von Josep Guardiola hat nach 21 Spielen 47 Punkte und damit drei mehr als der Tabellenzweite Manchester United, der am Dienstagabend gegen den FC Southampton einen Rekordsieg feierte. Der Lokalrivale hat allerdings ein Spiel mehr absolviert als City. Mit 42 Zählern mischt auch Leicester City im Rennen um die englische Meisterschaft mit. Die Foxes siegten dank Kelechi Iheanacho (17.) und James Justin (44.) beim FC Fulham mit 2:0 (2:0) und vergrößerten damit die Abstiegssorgen der Londoner.

Der Abstand auf Manchester City sei groß, aber er müsse es dennoch so sagen: "Ja, oh mein Gott, wir wollen Meister werden", betonte Klopp. Aber aktuell gehe es um andere Dinge, es gehe darum, drei Punkte zu holen. "Der Abstand ist im Moment nicht interessant. Was wir beeinflussen können, sind die nächsten Spiele", unterstrich Klopp. Steven Alzate hatte mit seinem Treffer in der 56. Minute Liverpools jüngsten Aufwärtstrend gestoppt.