Nach mehr als dreieinhalb Jahren ohne Heimniederlage in der Premier League unterliegt der FC Liverpool zum zweiten Mal in Folge an der Anfield Road. Der Abstand auf Manchester City wächst, die Elf von Pep Guardiola baut ihren Vorsprung auf den Titelverteidiger aus.

Titelverteidiger FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Meisterschaft erneut wertvolle Punkte eingebüßt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor sein Heimspiel gegen Außenseiter Brighton & Hove Albion mit 0:1 (0:0). Liverpool liegt als Tabellen-Vierter nun sieben Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Steven Alzate sorgte mit seinem Treffer in der 56. Minute dafür, dass sich die Gäste mit dem deutschen Profi Pascal Groß in der Premier League auf den 15. Platz verbesserten und Liverpools jüngsten Aufwärtstrend stoppten.

Für Liverpool war es nach dem 0:1 gegen den FC Burnley die zweite Niederlage im heimischen Stadion nacheinander, zuvor waren die Reds seit April 2017 an der Anfield Road in Ligaspielen unbesiegt geblieben. Von den jüngsten acht Partien in der englischen Eliteklasse konnte Liverpool nur zwei gewinnen, dazu gab es drei Niederlagen und drei Unentschieden.

Zuvor hatte Manchester City die Tabellenführung gefestigt. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann ohne Mühe mit 2:0 (2:0) beim FC Burnley. Gabriel Jesus (3. Minute) und Raheem Sterling (38.) nach Vorlage des formstarken deutschen Nationalspielers İlkay Gündoğan sorgten im Stadion Turf Moor für den ungefährdeten Sieg. Ein vermeintliches drittes Tor von Riyad Mahrez nach 57 Minuten zählte nach Entscheidung des Videoschiedsrichters nicht, weil sich Mahrez zuvor im Abseits befunden hatte.

Damit hat Man City wettbewerbsübergreifend die letzten 13 Spiele gewonnen. Guardiolas Mannschaft hat nach 21 Spielen 47 Punkte und damit drei mehr als der Tabellenzweite Manchester United (44). Der Lokalrivale hat allerdings ein Spiel mehr absolviert als City.

Mit 42 Zählern mischt auch Leicester City weiter im Rennen um die englische Meisterschaft mit. Die Foxes siegten dank Kelechi Iheanacho (17.) und James Justin (44.) beim FC Fulham mit 2:0 (2:0) und vergrößerten damit die Abstiegssorgen der Londoner.