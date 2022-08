Der Start in die neue Saison der englischen Premier League könnte für Trainer Jürgen Klopp und seinen Klub Liverpool kaum holpriger sein. Auf ein 2:2 bei Aufsteiger Fulham folgt ein 1:1 gegen Crystal Palace. Dazu verliert der LFC noch den Rekordeinkauf des Sommers. Klopp bleibt positiv.

Der Fehlstart des englischen Fußball-Spitzenklubs FC Liverpool in die neue Premier-League-Saison ist perfekt. Am zweiten Spieltag rettete die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp an der heimischen Anfield Road mit einem 1:1 (0:1) in Unterzahl zwar einen Punkt gegen Crystal Palace, bleibt aber dennoch weiter sieglos. Der Rückstand des Vizemeisters zu Dauerrivale Manchester City beträgt schon vier Punkte.

Wilfried Zaha (32.) schockte die Reds im ersten Durchgang mit der Gäste-Führung. In der zweiten Hälfte kassierte Millionen-Neuzugang Darwin Nunez nach einem Kopfstoß gegen Palace-Spieler Joachim Andersen die Rote Karte (57.), Liverpools Luis Diaz (61.) besorgte mit einem Traumtor den Endstand.

"Er wurde provoziert, aber das war definitiv die falsche Reaktion", sagte Klopp über die Tätlichkeit des Neuzugangs. "Er wird daraus lernen. Dummerweise hat er jetzt drei Spiele Zeit dafür. Das ist nicht cool für uns, aber so ist es eben."

Palace vielbeinig

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Geschehen. Kapitän James Milner (1.) und Nunez (9.) schossen aus bester Position über das Tor. Nach der überraschenden Führung des Außenseiters blieb Liverpool weiter am Drücker, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Nunez nur den Pfosten.

"Wir haben das in einigen Phasen extrem gut gemacht, aber die haben im Strafraum immer wieder ein Bein reinbringen können", sagte Klopp. "Die haben, glaube ich, allein in der ersten Halbzeit sieben Schüsse blocken können, das ist unglaublich."

Im zweiten Durchgang war es dann wieder der neue Stürmer, der im Mittelpunkt stand: Nach einer Provokation von Gäste-Verteidiger Joachim Andersen traf Nunez diesen mit dem Kopf im Gesicht, Schiedsrichter Paul Tierney zeigte die Rote Karte. Mit einer Einzelaktion brachte Diaz Liverpool zurück in die Partie. Der Siegtreffer aber wollte nicht mehr gelingen.

"Krisen-Duell" mit Manchester United

"Es ist nicht normal, wenn du mit zehn gegen elf so viel Druck auf den Gegner ausüben kannst", sagte Klopp und blickte dann schon einmal auf die anstehende Berichterstattung. "Ich kann mir gut vorstellen, welche Artikel und Schlagzeilen jetzt kommen werden. Aber so ist das Leben."

Für Liverpool geht es jetzt am kommenden Montag zu Manchester United. Der ehemalige Spitzenklub befindet sich seit Jahren im Krisenmodus. Auch der neue Trainer Erik ten Hag steht vor einem Rätsel. Nach zwei Spieltagen rangieren die Red Devils am Ende der Tabelle.

Um Superstar Cristiano Ronaldo gibt es weiterhin zahlreiche Gerüchte. Medienberichten zufolge soll United aktuell sogar über eine Vertragsauflösung nachdenken. Für den Portugiesen, der beim 0:4 in Brentford in der Startformation stand, gibt es aktuell jedoch keinen Markt.