Die Kür von Lionel Messi zum Weltfußballer sorgt nicht für ungeteilte Begeisterung. Robert Lewandowski gilt vielen als Favorit, auch Jürgen Klopp wundert sich über den zweiten Platz für den Torjäger. Dem Trainer des FC Liverpool stößt aber noch etwas anderes auf.

Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich vom Ausgang der Kür mit dem Ballon d'Or "überrascht" gezeigt. "Du kannst den Preis immer Lionel Messi geben. Für die Karriere, die er hat, für den Fußballer, der er ist. Aber wenn du ihn dieses Mal nicht Robert Lewandowski gibst, wird es für schwierig, ihn überhaupt zu bekommen", sagte der Coach.

Der Argentinier Messi hatte die Auszeichnung zum siebten Mal gewonnen, Bayern-Star Lewandowski vergeblich auf seine erste Ehrung mit dieser Trophäe gehofft. In seiner Zeit von 2010 bis 2014 bei Borussia Dortmund spielte Lewandowski unter Klopp, ehe der Stürmer nach München wechselte.

Auch, dass Liverpools Offensivstar Mohamed Salah nur auf Rang sieben landete, wunderte Klopp. "Mo hätte definitiv höher eingestuft sein müssen", sagte der 54-Jährige. Aber es sei doch eine Journalistenwahl, fragte Klopp. "Dann fragt nicht mich, es ist euer Fehler." Wenn man der Meinung sei, ein Spieler müsse höher eingestuft werden, müsse man eben die Kollegen überzeugen. 170 Journalisten waren stimmberechtigt.

Wirklich konsterniert über den Ausgang der Wahl war Lothar Matthäus: "Ehrlich gesagt verstehe ich nach dieser Wahl die Welt nicht mehr. Bei allem Respekt für Lionel Messi und alle anderen großartigen, nominierten Spieler. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski", schimpfte der Rekordnationalspieler. "Selbst wenn man nur 2021 in Betracht zieht, war er besser als der Rest. Er hat den Jahrhundert-Rekord von Gerd Müller geknackt, führt schon wieder die Torjäger-Liste in jedem Wettbewerb an, hat national und international auch in diesem Jahr alle überragt."