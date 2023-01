Die Pannen beim FC Liverpool halten an. Schon wieder kann das Team von Trainer Jürgen Klopp nicht siegen, im FA Cup muss der Premier-League-Klub daher ins Wiederholungsspiel. Noch schlimmer trifft es einen aufstrebenden Liga-Konkurrenten.

Beim Debüt von WM-Entdeckung Cody Gakpo hat der deutsche Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den Einzug in die vierte Runde des FA Cups vorerst verpasst. Nach dem 2:2 (1:1) gegen die Wolverhampton Wanderers an der Anfield Road müssen die Reds nun am 17. Januar zum Wiederholungsspiel im Stadion der Wolves antreten.

Goncalo Guedes brachte die Gäste nach einem kapitalen Patzer von Liverpool-Keeper Alisson in Führung (26.). Der brasilianische Schlussmann spielte Guedes den Ball völlig unbedrängt vor die Füße, dieser brauchte nur noch einzuschieben. Darwin Nunez glich allerdings noch vor der Pause aus (45.). In Hälfte zwei traf Mohamed Salah für den Favoriten (52.), doch der Ex-Leipziger Hee-chan Hwang mogelte den Ball noch zum Endstand ins Netz (66.).

In der 81. Minute hatten Klopps Liverpooler dann noch etwas Glück, als der Video-Schiedsrichter den vermeintlichen Siegtreffer für Wolverhampton in einer unübersichtlichen Situation wieder aberkannte.

Der Niederländer Gakpo, der bei der WM in Katar drei Treffer erzielt hatte, stand bei seinem ersten Auftritt für den neuen Klub gleich in der Startelf. Der 23-Jährige gab wenige Tage nach seinem Transfer von der PSV Eindhoven ein eher unspektakuläres Debüt. Immerhin bereitete er das zwischenzeitliche 2:1 für Liverpool durch Salah vor.

Liverpools Liga-Konkurrent Newcastle United ist derweil überraschend am Drittligisten Sheffield Wednesday gescheitert. Der Tabellendritte der Premier League unterlag nach einem Doppelpack von Josh Windass (52. und 65. Minute) mit 1:2 (0:0) beim dreimaligen FA-Cup-Sieger. Für Newcastle schaffte Bruno Guimarães lediglich das Anschlusstor zum Endstand (69.).