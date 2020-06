Womöglich wird der FC Liverpool schon am Sonntag erstmals seit 1990 wieder Fußball-Meister in England. Doch egal ob schon so bald oder doch etwas später: Jürgen Klopp will sein Team auf die außergewöhnlichen Umstände vorbereitet wissen. Ganz besonders kurios werden sie direkt zum Re-Start der Liga.

Für die erste Meisterschaft seit 30 Jahren nahm Jürgen Klopp sogar vorübergehende Einbußen bei der Körperhygiene seiner Spieler in Kauf. Ohne Dusche schickte der Teammanager des FC Liverpool seine Mannschaft jüngst nach einem Testspielsieg gegen den Zweitligisten Blackburn Rovers nach Hause. Man müsse "möglichst unangenehme Situationen" schaffen, um bei all den Unwägbarkeiten des Re-Starts der Premier League nicht "überrascht zu werden", sagte Klopp.

Ab Mittwoch geht es in der Liga wieder los. Und auch wenn Klopp mit dem souveränen Spitzenreiter erst am Sonntag beim Stadtrivalen FC Everton wieder eingreift, nehmen die Reds ihre Titelmission indirekt doch schon früher auf.

Der "Blitz-Titel" winkt

Das Duell am Mittwochabend (19 Uhr) zwischen Aston Villa und Sheffield United - dem ersten Premier-League-Spiel nach 100-tägiger Corona-Zwangspause - ist für Liverpool noch unbedeutend. Sollte im Anschluss aber Verfolger Manchester City gegen den FC Arsenal (21.15 Uhr) verlieren, könnte Champions-League-Sieger Liverpool schon am Sonntag die erste Meisterschaft seit 1990 perfekt machen. Die Feier mit Fans wird dabei dann aber ausfallen (müssen).

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist an strenge Sicherheits- und Hygienevorschriften geknüpft. Die verbliebenen 92 Partien finden ohne Zuschauer statt. Sämtliche Spieler und das Personal werden zudem weiterhin regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Seit Anfang Mai wurden in der Premier League verteilt auf acht Runden insgesamt 8687 Tests durchgeführt, davon ergaben 16 ein positives Ergebnis. Erst am Wochenende kamen zwei weitere Fälle dazu, darunter einer beim vom deutschen Teammanager Daniel Farke trainierten Schlusslicht Norwich City.

Skurrile Gegebenheiten beim Derby

Ganz andere Sorgen hat Liverpool. "Ziemlich seltsam" wäre es, gestand Kapitän Jordan Henderson zuletzt im Gespräch mit der BBC, wenn man eine Trophäe gewinnt, sie allerdings ohne Fans entgegennehmen muss. Auch ohne Anhänger würde eine teaminterne Party am Sonntag zur skurrilsten der Premier-League-Geschichte werden. Und skurril wird wohl auch der Weg dorthin: Laut "Sun" wird der FC Everton aufgrund der strengen Vorschriften beide Kabinen benutzen. Die Stars des FC Liverpool sollen demnach in provisorischen Umkleidemöglichkeiten untergebracht werden - errichtet auf dem Stadion-Parkplatz.

Es sei "alles ein bisschen anders", sagte Klopp. Dennoch wolle man sich "gänzlich auf Fußball konzentrieren." Das Fehlen der Fans sei bedauernswert, "wir müssen unsere Atmosphäre selbst kreieren und positiv sein", sagte Klopp: "Alles, was drumherum passiert, können wir nicht beeinflussen. Können wir duschen? Ja? Gut. Und wenn nicht? Dann fahren wir eben nach Hause und erledigen das dort."