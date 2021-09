"Will meinen eigenen Weg gehen"

"Will meinen eigenen Weg gehen" Klose brennt auf ersten Cheftrainer-Job

Miroslav Klose trainiert die U17 des FC Bayern, er steigt auf zum Assistenten von Hansi Flick, der will ihn zum DFB mitnehmen. Doch der Rio-Weltmeister lehnt ab. Der 43-Jährige will selbst Cheftrainer sein. Dem Plan kommt eine Thrombose-Erkrankung in die Quere, doch jetzt soll es endlich losgehen.

Rio-Weltmeister Miroslav Klose sieht sich nach einer Pause wegen einer Thrombose-Erkrankung gewappnet für seinen ersten Job als Trainer einer Profi-Mannschaft. "Ich bin bereit, weil ich mich bereit fühle. Und ich habe dafür einen sehr ordentlichen Weg hinter mir. Schon als Spieler durfte ich viel erleben, dann lernte ich in den zwei Jahren als U-17-Trainer diese junge Generation kennen. Schließlich war die Ausbildung zum Fußballlehrer top für mich", sagte der 43-Jährige dem "Kicker".

Klose hatte zuletzt als Assistent von Hansi Flick beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gearbeitet. Flick, inzwischen Bundestrainer, wollte Klose zum DFB mitnehmen, der frühere Torjäger lehnte die Offerte jedoch ab, um künftig als Cheftrainer arbeiten zu können. "Für mich war klar: Jetzt will ich meinen eigenen Weg gehen, neue Erfahrungen machen und einer Mannschaft eine DNA geben. Ich will täglich auf dem Platz stehen. Das Feuer und die Euphorie habe ich", betonte Klose.

Einen neuen Arbeitgeber hat der 43-Jährige noch nicht. Vorgaben, so Klose, "habe ich für mich keine. Es muss einfach passen, ich muss ein gutes Gefühl haben, und dann kann es losgehen."

Seine gesundheitlichen Probleme hat der frühere Mittelstürmer, der die "ewige" Torjägerliste des DFB mit 71 Toren in 137 Länderspielen nach wie vor anführt, inzwischen überwunden. "Es ist alles wieder gut. Ich spüre überhaupt nichts mehr. Schon seit anderthalb Monaten kann ich wieder alles machen: Fußball, Tennis, Laufen. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben. Es ist alles top", sagte Klose.

Er brenne nun darauf, so Klose weiter, "meinen Spielern meine Ideen auf dem Platz zu vermitteln. Bei aller Professionalität ist es mir extrem wichtig, viel Spaß zu haben." Er werde "kommunikativ sein, wie es meine Art ist. Ich sage immer: Führung ist auch Beziehung, die du zu den Spielern haben musst. Du musst sie verstehen."