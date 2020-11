Corona-Chaos in Hoffenheim: Nachdem es am Dienstag schon mehrere Coronafälle bei dem Bundesligisten gab, werden nun weitere Spieler und ein Trainer positiv getestet. Das hat nicht nur die Quarantäne der kompletten Mannschaft zur Folge, sondern auch eine Spielabsage - und Oliver Baumanns Abreise vom DFB-Team.

Nach drei weiteren Corona-Fällen hat sich die gesamte Mannschaft des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in Quarantäne begeben. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurden bei einer erneuten Testung der 29-malige Nationalspieler Sebastian Rudy, Angreifer Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainerstabs positiv getestet. Am Dienstag hatten bereits der Israeli Munas Dabbur - seinetwegen sagte Norwegen wohl das heutige Testspiel gegen Israel wenige Stunden vor Anpfiff ab - und der Däne Robert Skov bei ihren Nationalteams positive Ergebnisse erhalten.

"Wir können uns die Häufung nicht erklären", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen: "Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft." Der Klub stehe in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden.

"Das ist natürlich schon tragisch, würde ich fast schon sagen", meinte Clemens Fritz, Leiter der Profi-Abteilung von Werder Bremen. "Da sieht man natürlich, wie schwierig es für alle ist. Es ist eine große Herausforderung. Nicht nur für den Fußball." Man könne sich darauf nicht vorbereiten. Es sei ein "Riesenschlag" für Hoffenheim.

Baumann verlässt das DFB-Team

Als Folgemaßnahme hat deshalb nun Torhüter Oliver Baumann, angestellt bei der TSG, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verlassen und sich ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor dem Länderspiel gegen Tschechien (20.45 Uhr/RTL und im Liveticker auf ntv.de) mit. "Hierbei handelt es sich mit Blick auf bekannt gewordene Corona-Fälle in Hoffenheim, deren gesamte Mannschaft sich inzwischen in Quarantäne begeben hat, um eine Vorsichtsmaßnahme", schrieb der Verband auf seiner Homepage: "Baumann wird somit nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen."

Im Kreise der Nationalmannschaft wurde der 30-Jährige laut DFB-Auskunft seit seiner Ankunft in Leipzig am Montag zweimal negativ getestet. "Die weiteren Abläufe rund um das Länderspiel gegen die Tschechische Republik sind von dieser Maßnahme nicht betroffen", teilte der DFB mit. Die deutsche Nationalmannschaft spielt nach dem Tschechien-Spiel noch zweimal in der Nations League. Am Samstag ist ebenfalls in Leipzig die Ukraine der Gegner, am folgenden Dienstag (beide 20.45 Uhr/ZDF und im Liveticker auf ntv.de) Spanien in Sevilla.

In der vergangenen Woche hatte Hoffenheim in der Europa League gegen den tschechischen Klub Slovan Liberec gespielt, bei dem coronabedingt 15 Spieler fehlten. Das nächste Bundesligaspiel steht für die TSG am 21. November gegen den VfB Stuttgart auf dem Programm. Bereits bei der letzten Länderspielpause im Oktober waren der Kroate Andrej Kramaric und der Ghanaer Kasim Adams mit Corona-Infektionen von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt, Pavel Kaderabek musste nach einem positiven Fall in seinem familiären Umfeld in Quarantäne. Das Trio befindet sich inzwischen aber wieder im Mannschaftstraining.