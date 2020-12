Was für ein bitterer Derbyabend für Union Berlin: Das Hauptstadt-Duell verlieren die Köpenicker gegen Hertha BSC deutlich. Bitterer aber ist der Verlust des Topspielers: Max Kruse wird Union bis auf Weiteres fehlen.

Max Kruse wird Fußball-Bundesligist Union Berlin bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der Ex-Nationalspieler erlitt beim 1:3 seines Klubs im Derby bei Hertha BSC eine Muskelverletzung am hinteren rechten Oberschenkel, wie eine Untersuchung in der Berliner Charité ergab.

Die Eisernen müssen demnach "in den kommenden Wochen" auf Kruse verzichten. Der 32 Jahre alte Angreifer hatte sich die Verletzung in der Nachspielzeit bei einer unglücklichen Aktion zugezogen. Die Bilder, wie Kruse mit schmerzverzerrtem Gesicht und von zwei Betreuern gestützt in die Kabine humpelte, hatten eine schwerere Blessur erwarten lassen. Kruse ist mit elf Scorerpunkten in zehn Spielen der gefährlichste Akteur der Unioner. Der ehemalige Bremer war vor der Saison ablösefrei nach Köpenick gewechselt.

Trainer Urs Fischer bereitet der Ausfall Kopfzerbrechen. "Wenn es so sein sollte, gilt es, ihn zu ersetzen. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig", hatte Fischer gesagt, der jedoch Kruses Bedeutung für das Unioner Offensivspiel nochmals hervorhob: "Er ist der Verbindungsspieler, der uns gefehlt hat. Derjenige, der immer mal wieder für das Kreative und Außergewöhnliche da ist."

Fischer wehrte sich nach der Derby-Pleite gegen die Kritik, Kruse, der aufgrund des Spielverlaufs kaum zur Geltung gekommen war, nicht vorher ausgewechselt zu haben. "Er hat uns ein gutes Gefühl gegeben, er war viel unterwegs. Ich empfand ihn als frisch", argumentierte der Schweizer, "auch in der Kommunikation mit Max haben wir eine positive Rückmeldung bekommen." Mindestens am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München wird Mittelfeld-Antreiber Robert Andrich fehlen, der sich gegen Hertha übermotiviert eine Rote Karte wegen groben Foulspiels eingehandelt hatte.