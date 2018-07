Sport

"Der Tod des Fußballs"?: Lienen bereut Attacke auf Schalkes Tedesco

Nicht schön, aber erfolgreich: In seiner Debütsaison führt Domenico Tedesco den FC Schalke 04 zur Vize-Meisterschaft und in die Champions League. An der Taktik des Coaches übt Ewald Lienen drastische Kritik - wofür er sich nun entschuldigt. Tedesco bleibt cool.

Ewald Lienen ruderte schnell zurück. "Ich bin da weit über das Ziel hinaus geschossen und habe Domenico bereits meine Entschuldigung geschrieben, nachdem ich ihn telefonisch am Donnerstagabend nicht erreichen konnte", teilte der Technische Direktor des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli mit. Eine Reaktion Domenico Tedescos auf die Entschuldigung blieb zunächst aus. Der Trainer des Vizemeisters Schalke 04 dürfte sich über Lienens erste Aussagen aber geärgert haben. Er möge Domenico, hatte Lienen bei einer Sky-Talkrunde in Hamburg erklärt. Doch dann legte der langjährige Bundesligacoach heftig nach: "Nach einem halben Jahr in der zweiten Liga ist der Bundesliga-Trainer. Dann macht er es wie Mourinho und stellt 18 Mann vor den Strafraum. Das ist der Tod des Fußballs."

Mit seiner Defensivtaktik hatte der 32-Jährige aber großen Erfolg. Er führte die Königsblauen nach vier Jahren Abstinenz zurück in die Champions League. "Wir brauchen uns nicht zu entschuldigen für die Art und Weise, wie wir unsere Punkte holen", sagte Tedesco angesichts der Kritik an seiner teils unattraktiven Spielweise.

"Offensive Variabilität ist enorm"

In der kommenden Saison will Tedesco mit den Schalkern den nächsten Schritt gehen - auch offensiv. In Mark Uth (1899 Hoffenheim) und Steven Skrzybski (Union Berlin) wurden bereits zwei Stürmer verpflichtet. "Wir haben sechs, sieben Spieler, die vorne eigentlich alles spielen können. Die offensive Variabilität ist schon enorm", sagte Neuzugang Uth.

Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und acht Vorlagen in 31 Bundesligaspielen großen Anteil an der Hoffenheimer Champions-League-Qualifikation. "Mark ist vor dem Tor ein brutaler Killer. Der versteht da keinen Spaß, fast ein zweiter Burgstaller", lobte sein neuer Teamkollege Breel Embolo. Der Konkurrenzkampf bei den Königsblauen wird auch durch Salif Sane (Hannover 96/Innenverteidiger), Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt) und Suat Serdar (FSV Mainz 05/beide Mittelfeld) größer.

Im Trainingslager in Mittersill (29. Juli bis 6. August) arbeitet Tedesco am Feinschliff. "Wir wollen den Trend weitergehen, den Schalke im letzten Jahr beeindruckend begonnen hat", sagte Uth, der auch beim Neuaufbau der Nationalmannschaft nach dem WM-Desaster mitwirken will: "Der Traum lebt, der Traum lebt immer. Ich war ja ab und zu mal nah dran und vielleicht klappt es ja noch irgendwann." Sein neuer Trainer soll ihm dabei helfen. "Ich bin davon überzeugt, dass mich Domenico Tedesco besser macht", sagte Uth. Über Ewald Lienens Meinung dazu ist nichts bekannt.

Quelle: n-tv.de