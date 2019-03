Joachim Löw verzichtet vorerst darauf, Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft einzuladen. Das teilt der Bundestrainer vor der EM-Qualifikation den drei Spielern des FC Bayern in München persönlich mit, wie der DFB bekannt gibt.

Bundestrainer Joachim Löw will ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller in die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 gehen. Diese Entscheidung teilten Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff den drei Profis des FC Bayern nach DFB-Angaben in München mit.

"Ich danke Mats, Jérôme und Thomas": Joachim Löw. (Foto: imago/Hartenfelser)

"Ich danke Mats, Jérôme und Thomas für die vielen erfolgreichen, außergewöhnlichen und einmaligen gemeinsamen Jahre", sagte Löw. "2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns. Es war mir ein wichtiges Anliegen, den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern meine Überlegungen und Planungen persönlich zu erläutern." Die DFB-Elf startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Ausscheidung. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.

"Genau der richtige Zeitpunkt"

Damit treibt der Bundestrainer nach dem WM-Vorrunden-Aus im vergangenen Sommer in Russland und dem Abstieg in die zweite Klasse der Nations League den Umbruch im DFB-Team voran. Es sei "ein deutliches Signal der Erneuerung: Die jungen Nationalspieler erhalten den nötigen Raum zur vollen Entfaltung. Sie müssen nun die Verantwortung übernehmen", erklärte Löw. Zuletzt hatte er sogar die Position von Kapitän und Torwart Manuel Neuer infrage gestellt, der ebenfalls beim FC Bayern spielt. Herausforderer Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona hatte zuvor seine Ambitionen untermauert, verbal, aber vor allem mit überragenden Leistungen.

DFB-Präsident Reinhard Grindel bestärkte Löw in dessen harter Entscheidung. "Ich begrüße es, dass er den Umbruch unserer Nationalmannschaft jetzt weiter entschlossen voranbringt. Der Beginn der Qualifikation für die Euro 2020 ist genau der richtige Zeitpunkt für personelle Veränderungen." Auch Bierhoff gab Löw Rückendeckung: "Wir wollen nun konsequent den Neubeginn auch im Kader sichtbar machen."