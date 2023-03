Der FC Arsenal marschiert souverän durch die Premier League, in der Europa League aber stolpert der Klub über Sporting Lissabon. Besser macht es Ligarivale Manchester United, der einen Sieg nach der Klatsche gegen Liverpool dringend nötig hat. Auch die AS Rom kann jubeln.

In der Premier League souverän an der Spitze, in Europa mit Schwierigkeiten: Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seinem ersten internationalen Titel seit 29 Jahren ins Straucheln geraten. Die Londoner kamen im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Lissabon zu einem 2:2 (1:1) und müssen sich im Rückspiel am 16. März effektiver zeigen.

William Saliba (22.) und ein Eigentor durch Hidemasa Morita (62.) brachten immerhin das Remis für Arsenal, das einige Chancen liegenließ. Sporting, Champions-League-Absteiger, zeigte ich zudem spielstark und gefährlich, Goncalo Inacio (34.) und Paulinho (55.) trafen für die Portugiesen.

Der FC Arsenal steuert in England als Spitzenreiter der Premier League auf seinen ersten Meistertitel seit 2004 zu. Auf internationaler Bühne liegt der letzte Triumph noch länger zurück: 1994 gewannen die Gunners den Europapokal der Pokalsieger.

Mourinhos Team tut sich schwer

Ligarivale Manchester United dagegen hat vier Tage nach dem 0:7-Debakel beim FC Liverpool international ein Achtungszeichen gesetzt und allerbeste Chancen auf die nächste Runde. Die Red Devils gewannen gegen Betis Sevilla mit 4:1 (1:1). Durch die Treffer von Marcus Rashford (6. Minute), Antony (52.), Bruno Fernandes (58.) und Wout Weghorst (82.) hat sich der Tabellendritte der Premier League beste Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales erspielt. Eine Woche vor dem Rückspiel in Spanien war der Treffer von Ayoze Perez (52.) zu wenig für Sevilla, um das Team von Trainer Erik ten Hag in Bedrängnis zu bringen. Manchester hatte in den vorangegangenen Playoffs Spaniens Meisterschafts-Ersten FC Barcelona ausgeschaltet.

Auch der FC Sevilla, Rekordgewinner in UEFA-Pokal und Europa League, landete einen Favoritensieg, gegen Fenerbahce Istanbul gelang im eigenen Stadion ein 2:0 (0:0). Die AS Rom gewann ihr Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian ebenfalls mit 2:0 (1:0), obwohl sich die Mannschaft von Startrainer José Mourinho lange schwertat. Der ukrainische Vertreter Schachtar Donezk und Feyenoord Rotterdam trennten sich in Warschau 1:1 (0:0).