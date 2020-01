Es ist angerichtet: Manchester City empfängt im Halbfinale-Rückspiel des Ligapokals den Stadtrivalen. Manchester United muss einen Rückstand wettmachen, geht gegen den englischen Meister in Führung.

Cup-Verteidiger Manchester City ist trotz der 0:1 (0:1)-Niederlage im Derby gegen Manchester United zum dritten Mal in Folge in das Finale des englischen Ligapokals eingezogen. Die Mannschaft von Fußball-Startrainer Pep Guardiola hatte sich im Hinspiel vor mehr als drei Wochen beim Stadtrivalen in Old Trafford mit 3:1 behauptet.

Das derzeit zweitplatzierte Team der Premier League - Tabellenführer Liverpool baute seinen Vorsprung indes auf 19 Punkte aus - hat nun die Chance, den Liga-Cup zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen. In den vergangenen sechs Jahren hatte das Team den Cup bereits viermal geholt. Im Finale am 1. März trifft Manchester City nun auf Aston Villa, das Ex-Meister Leicester City am Dienstag mit 2:1 besiegt hatte. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Manchester City war auch im Rückspiel, dem 181. Stadt-Derby, lange Zeit das überlegene Team, doch den Treffer erzielte der Serbe Nemanja Matic nach 35 Minuten für United. Nach der glücklichen Führung hatten die Gäste noch vor der Pause eine Schrecksekunde zu überstehen, Rahim Sterlings Treffer zum vermeintlichen Ausgleich fand aber keine Anerkennung. In der zweiten Hälfte musste Torschütze Matic nach gelb-roter Karte vom Platz, in Unterzahl gelang United der für das Erreichen des Finals nötige zweite Treffer nicht mehr.