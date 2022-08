Manchester United sucht einen Torhüter und fragt bei Kevin Trapp an. Die Nummer eins von Eintracht Frankfurt fühlt sich geehrt und überlegt auch kurz, entscheidet sich jetzt aber gegen einen Wechsel nach England. Allerdings soll United der Preis ohnehin zu hoch gewesen sein.

Einmal schon hatte Kevin Trapp die Frankfurter Eintracht für einen internationalen Topklub verlassen, 2015 wechselte er von den Hessen nach Frankreich, um sich Paris St. Germain anzuschließen. Ein zweites Mal wagt der Torhüter diesen Schritt nicht - zumal ohnehin diskutabel ist, inwiefern Manchester United in seinem aktuellen Zustand noch den Anforderungen an einen internationalen Topklub erfüllt. Trapp teilte nun via Instagram mit, dass er zwar ein "schriftliches Angebot" vorliegen habe und dieses ehre ihn auch, aber er habe nun "den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe".

In den vergangenen Tagen war zunächst über das Interesse von United berichtet worden, dann darüber, dass der 32-Jährige ernsthaft überlege, zum Rekordmeister der Premier League zu wechseln. "Manchester United ist ein Weltverein. Dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze und mir darüber Gedanken mache, kann, hoffe ich, jeder verstehen", erklärte er sich über sein Social-Media-Profil weiter. Die Loyalität zum aktuellen Europa-League-Champion, der in dieser Saison erstmals in der Champions League spielt, wiegt aber offenkundig schwerer als die Verlockungen von der Insel.

Zuvor hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bereits bekräftigt, den Nationaltorhüter nicht ziehen lassen zu wollen. "Transfergerüchte und Spekulationen gehören besonders in dieser Phase der Saison dazu", sagte er der "Süddeutschen Zeitung", betonte aber zugleich: "Kevin ist ein außergewöhnlicher Torwart, ein Leader und wichtiger Spieler. Wir sind nicht an einem Abgang interessiert." Trapps Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum Sommer 2024.

Zwar seien Transfereinnahmen grundsätzlich auch "Teil unseres Geschäftsmodells", sagte Krösche in der "SZ" weiter, denn: "Wir verpflichten Spieler, um unsere Ziele zu erreichen." Und "wenn wir das schaffen, geraten unsere Spieler in den Fokus anderer Klubs. Und wenn die Entwicklung eines Spielers schneller ist als unsere, ist es selbstverständlich, ihn ziehen zu lassen - vorausgesetzt, die finanziellen Rahmenbedingungen passen." Dazu komme, dass Fußballer eben "nur eine gewisse Zeit in ihrer Karriere" hätten, um ihren Weg zu gehen und finanziell so weit es geht auszusorgen. Beispielhaft nannte er Filip Kostić gewesen, der jetzt bei Juventus Turin unter Vertrag steht.

Berichten aus England zufolge soll Manchester United allerdings schon vor der finalen Absage durch Trapp die Suche nach Alternativen gestartet haben. Dem "Telegraph" nach waren die von Eintracht Frankfurt geforderten 25 Millionen Euro zu viel für den Traditionsklub aus dem Norden Englands. Stattdessen sei nun Martin Dubravka in den Fokus genommen worden. Der 33-Jährige spielt bei Newcastle United, ist slowakischer Nationalkeeper, und die Gespräche sollen demnach bereits aufgenommen werden sein.