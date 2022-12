Erst der bittere Vorrunden-K.-o. bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und dann der Schock bei der Erholung: DFB- und Bayern-Kapitän Manuel Neuer erleidet beim Skifahren einen Unterschenkelbruch, ist bereits operiert worden und fällt den Rest der Saison aus.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen. Die aktuelle Saison sei damit für ihn beendet, teilte der 36-Jährige in den sozialen Netzwerken mit. Er wurde bereits operiert. "Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

Für den Rekordmeister ist das ein weiterer schwerer personeller Schlag. Nach aktuellem Stand rückt damit Ersatztorwart Sven Ulreich auf den Posten der Nummer eins. Weil sich das Transferfenster aber bald öffnet, wäre auch eine Neuverpflichtung denkbar. Vor der Weltmeisterschaft in Katar hatte sich bereits Starstürmer Sadio Mané schwer verletzt, im Turnier erlitt der Franzose Lucas Hernandez einen Kreuzbandriss.

Bei der WM war Neuer mit der Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde gescheitert. Danach wurde auch Kritik am Schlussmann laut. An manchen Toren, so urteilten Medien und Experten, sei er nicht schuldlos gewesen. Unter anderem am Siegtreffer der Japaner (1:2) und beim Ausgleich der Costaricaner (4:2). Bereits vor der WM war er aufgrund einer Schulterverletzung einige Wochen ausgefallen.

Nach dem frühen WM-Aus hatte Neuer derweil bekannt, dass er seine Karriere im DFB-Team fortsetzen möchte. Bei seinem Teamkollegen Thomas Müller ist die Lage dagegen weiter unklar, er hatte in einem emotionalen Interview unmittelbar nach dem WM-K.-o. angedeutet, dass seine Zeit in der Nationalelf enden könnte.