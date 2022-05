Was sich seit einiger Zeit angedeutet hat, ist jetzt auch offiziell. Manuel Neuer bleibt dem FC Bayern München bis 2024 erhalten. Sowohl Verein als auch Spieler zeigen sich hocherfreut über den neuen Vertrag. Der 36-Jährige hat noch große Pläne im Tor des Rekordmeisters.

Nationaltorhüter Manuel Neuer bleibt für eine weitere Saison beim FC Bayern München. Der Kapitän des Rekordmeisters hat seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Der 36-Jährige trägt seit 2011 das Trikot der Bayern. Damals hatte er seinen Heimatverein FC Schalke 04 verlassen. Die Vertragsverlängerung hatte sich seit längerer Zeit angedeutet.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Wir sind sehr glücklich, seinen Vertrag verlängert zu haben. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern", sagte Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende der Bayern.

Bereits 472 Pflichtspiele

Auch der aufgrund der Lewandowski-Thematik unter Druck stehende Sportvorstand Hasan Salihamidžić zeigte sich angetan von der Entscheidung des Keepers und nannten ihn einen "Schlüsselspieler" für den Klub. Er sagte: "Manuel ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes unser großer Rückhalt. Er wird weiterhin einen gewichtigen Anteil daran haben, dass wir unsere Ziele erreichen können."

Manuel Neuer ist einer der erfolgreichsten Spieler der Bayern-Geschichte. Der Weltmeister von 2014 gewann zehn Meisterschaften, fünf DFB-Pokals sowie sechsmal den DFL-Supercup. Zudem war er Keeper bei den zwei Siegen in der UEFA Champions League in den Jahren 2013 und 2020. "Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen", sagte Neuer, der bislang 472 Pflichtspiele für den Rekordmeister absolviert hat.

Bayern München konnte in den letzten Wochen bereits den Vertrag mit Urgestein Thomas Müller verlängern. Der Nationalspieler unterzeichnete ebenfalls bis 2024. Die Verhandlungen mit Robert Lewandowski und Serge Gnabry gerieten zuletzt aber ins Stocken. Beim polnischen Nationalspieler deutet sich ein Abgang in diesem Sommer an.