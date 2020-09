Fußball-Superstar Neymar muss das Spiel seines Klubs Paris St. Germain gegen Olympique Marseille vorzeitig beenden. Nach einer Tätlichkeit fliegt er vom Platz. Doch der Brasilianer zeigt sich alles andere als einsichtig. Er beklagt Rassismus und echauffiert sich in den sozialen Medien.

Ein wütender Superstar Neymar von Paris St. Germain hat nach seinem Platzverweis in einem wilden Spiel gegen Olympique Marseille schwere Rassismus-Vorwürfe gegen seinen Gegenspieler erhoben. "Schau dir diesen Rassismus an. Deshalb habe ich ihn geschlagen. Das einzige, was ich bedauere, dass ich diesem Idioten nicht ins Gesicht geschlagen habe", twitterte der 28-Jährige. Die Angriffe bezogen sich offenbar auf den Spanier Alvaro Gonzalez, mit dem Neymar in der Schlussphase aneinandergeraten war.

Für die Kameras sei es einfach, "meine Aggressionen zu zeigen. Aber jetzt möchte ich das Bild dieses Rassisten zeigen, der mich als 'Affensohn einer Hure' ('monkey son of a bitch') bezeichnet hat", schrieb ein aufgebrachter Neymar. Schon während des Spiels der Elf von Trainer Thomas Tuchel hatte er sich laut Nachrichtenagentur AFP beim Schiedsrichter über Gonzalez beklagt. Mehrfach habe er "Rassismus, nein" gesagt und auf Gonzalez gezeigt. Schließlich war Neymar ausgerastet, hatte Gonzalez auf den Hinterkopf geschlagen und war nach Videobeweis vom Platz gestellt worden.

In der Nachspielzeit der Partie, die PSG 0:1 verlor, war es vogelwild geworden. Beide Teams lieferten sich eine Massenschlägerei. Neymar, Kurzawa Layvin (beide PSG) und Jordan Amavi (OM) sahen Rot, Leandro Paredes (PSG) und Dario Benedetto (OM) Gelb-Rot. Zwölf weitere Akteure sahen im Spielverlauf die Gelbe Karte. Für PSG mit Trainer Thomas Tuchel war es im zweiten Saisonspiel bereits die zweite Niederlage. Zuletzt war der Hauptstadtklub 1984/1985 so schlecht in die Ligue 1 gestartet. Schon im ersten Saisonspiel hatte Paris gegen Aufsteiger Lens verloren (0:1).

Neymar gehörte ebenso wie Angel di Maria nach überstandener Corona-Infektion wieder zur Startelf. Auch Nationalspieler Thilo Kehrer spielte von Beginn an, Julian Draxler wurde derweil nach auskurierter Leistenzerrung in der 61. Minute eingewechselt. Verzichten musste Tuchel weiter auf Kylian Mbappé, Marquinhos und Mauro Icardi, die ebenfalls nach positiven Tests unter Quarantäne standen.